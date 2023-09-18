الأرز يخالف التوقعـات وينخفــض حتى 33%

الأرز يخالف التوقعـات وينخفــض حتى 33%
التاريخ
9/18/2023 2:21:44 PM
(MENAFN- Al Watan) شهدت أسعار الأرز بالأسواق السعودية انخفاضات متفاوتة وصلت إلى 33%، بعد أن قدمت العديد من أسواق التجزئة عروضًا وتخفيضات بأسعار الأرز، وسط مخاوف من ارتفاع أسعاره بعد فرض الهند حدًا أدنى لسعر تصدير شحنات الأرز البسمتي قدره 1200 دولار للطن.
وأكد تجار وباعة ((أرز)) في الأسواق المحلية استمرارهم بالبيع بالأسعار القديمة دون زيادة، ولم تطرأ عليها أي تغييرات، والبعض يطرح عروضًا ترويجية بأسعار منافسة، تصل فيها نسبة الانخفاض إلى 33% في تلك العروض، وقلل اقتصاديون ((سعوديون)) من احتمالية ارتفاع الأسعار أو نقص في المعروض في الفترة المقبلة في السوق المحلي، متوقعين خلال أحاديثهم لـ((الوطن))، عودة الأسعار إلى طبيعتها مع بدء موسم حصاد الأرز في الدول المصدرة، مستبعدين وقوع مستوردين في دائرة الهلع والخوف، واضطرارهم إلى الاستيراد بأسعار مرتفعة، التي قد تتسبب في مضاعفة وزيادة الأسعار، حتى في ظل عدم الحاجة إلى الاستيراد لتوافر مخزون إستراتيجي كبير عند التجار والأسواق.
الترشيد في الاستهلاك
قال الاقتصادي السعودي طلعت حافظ لـ((الوطن)): يعتبر الأرز سلعة أساسية مهمة في السعودية، ولا تخلو مائدة منها، والكميات المتوافرة تغطي احتياج المملكة لعدة أشهر مقبلة، ولا انعكاس أي ارتفاع في الأسعار أو توقف التصدير على أسعار السلعة، داعيًا إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك، وذلك يساعد على خفض الاستهلاك بشكل كبير، ويسد الفجوة بين العرض والطلب.
ربحية معقولة
أضاف طلعت، أن الأرز ((البسمتي))، يشكل ما نسبته 70% من إجمالي استيراد المملكة من مختلف أصناف الأرز، ومن بين دول الاستيراد، الهند، وباكستان، وتايلند، وأن هناك متابعة مستمرة للجهات الرقابية في المملكة، لحركة الأسواق والأسعار للتأكد منها، بالإضافة إلى الدور الكبير لتجار الأرز والمواد الغذائية في التخفيف من حدة الأسعار، والبيع في الأسواق من الكميات المستوردة بالأسعار ((القديمة)) السابقة، وبهوامش ربحية معقولة، ومضى بقوله: أنا على ثقة تامة، أن تجارنا لن يستغلوا ارتفاع الأسعار، وسيكونون عونًا، لا سيما وأن المخزون بأسعاره ((القديمة))، ومن يستغل ذلك، فسيكون عرضة للجزاء والمخالفة.
خالفت التوقعات
أشار علاء الشهاب ((مستهلك))، بأن أسعار الأرز البسمتي في وقتنا الحالي في الأسواق المحلية، خالفت كل التوقعات، إذ توقع البعض أن تشهد ارتفاعًا في الأسعار، بيد أن هناك متاجر سعودية، أجرت تخفيضات ((عروضا)) في الأسعار، تجاوزت فيها نسب الانخفاض لبعض الماركات أكثر من 33%، والبعض من تلك الماركات تتيح كيسًا واحدًا لكل زبون، في إشارة منهم إلى أن هذه عروض منافسة، وإتاحة فرصة الشراء والاستفادة من العرض لأكبر عدد ممكن من المستهلكين، ولم يشعر المستهلكين بأي أسعار جديدة، وهو ما يؤكد أن المخزون الكبير لكميات الأرز في المتاجر المحلية، وثبات الأسعار، مستبعدًا الزيادة في الأسعار.
Asf..
الأسعار والعروض لماركات الأرز في الأسواق المحلية
- العائلة، 10 كيلوجرامات 64.93 ريالا.
- الوليمة، 10 كيلوجرامات 74.95 ريالا.
- فيكتوريا، 5 كيلوجرامات 41.95 ريالا.
- الشعلان، 10 كيلوجرامات، كيس العلمين الأحمر 71.95 ريالا.
- إنديا جيت كلاسيك، 5 كيلوجرامات 58.95 ريالا.
- العائلة، 5 كيلوجرامات 43.95 ريالا.
- جرين فارمز، 5 كيلوجرامات 30.95 ريالا.
- جرين فارم كلاسيك، 5 كيلوجرامات 35.95 ريالا.
- الشعلان سيلي، 10 كيلوجرامات 54.95 ريالا.
- باب الهند، 5 كيلوجرامات 39.99 ريالا.
- الرشيد، 10 كيلوجرامات 59.99 ريالا.
- مازن، 5 كيلوجرامات 20 ريالا.
- كابل، 5 كيلوجرامات 20 ريالا.
- أبو كاس، 10 كيلوجرامات 70 ريالا.
- المها، 10 كيلوجرامات 70 ريالا.
- الشعلان، 5 كيلوجرامات 35 ريالا.
- أبو خروف، 10 كيلوجرامات 56.95 ريالا.
- شامينار المحروس، 10 كيلوجرامات 69.95 ريالا.
- الديرة، 10 كيلوجرامات 64.95 ريالا.
- تاج الهند، 10 كيلوجرامات 67 ريال.
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