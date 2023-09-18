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الأرز يخالف التوقعـات وينخفــض حتى 33%

9/18/2023 2:21:44 PM
(MENAFN- Al Watan) شهدت أسعار الأرز بالأسواق السعودية انخفاضات متفاوتة وصلت إلى 33%، بعد أن قدمت العديد من أسواق التجزئة عروضًا وتخفيضات بأسعار الأرز، وسط مخاوف من ارتفاع أسعاره بعد فرض الهند حدًا أدنى لسعر تصدير شحنات الأرز البسمتي قدره 1200 دولار للطن.
وأكد تجار وباعة ((أرز)) في الأسواق المحلية استمرارهم بالبيع بالأسعار القديمة دون زيادة، ولم تطرأ عليها أي تغييرات، والبعض يطرح عروضًا ترويجية بأسعار منافسة، تصل فيها نسبة الانخفاض إلى 33% في تلك العروض، وقلل اقتصاديون ((سعوديون)) من احتمالية ارتفاع الأسعار أو نقص في المعروض في الفترة المقبلة في السوق المحلي، متوقعين خلال أحاديثهم لـ((الوطن))، عودة الأسعار إلى طبيعتها مع بدء موسم حصاد الأرز في الدول المصدرة، مستبعدين وقوع مستوردين في دائرة الهلع والخوف، واضطرارهم إلى الاستيراد بأسعار مرتفعة، التي قد تتسبب في مضاعفة وزيادة الأسعار، حتى في ظل عدم الحاجة إلى الاستيراد لتوافر مخزون إستراتيجي كبير عند التجار والأسواق.
الترشيد في الاستهلاك
قال الاقتصادي السعودي طلعت حافظ لـ((الوطن)): يعتبر الأرز سلعة أساسية مهمة في السعودية، ولا تخلو مائدة منها، والكميات المتوافرة تغطي احتياج المملكة لعدة أشهر مقبلة، ولا انعكاس أي ارتفاع في الأسعار أو توقف التصدير على أسعار السلعة، داعيًا إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك، وذلك يساعد على خفض الاستهلاك بشكل كبير، ويسد الفجوة بين العرض والطلب.
ربحية معقولة
أضاف طلعت، أن الأرز ((البسمتي))، يشكل ما نسبته 70% من إجمالي استيراد المملكة من مختلف أصناف الأرز، ومن بين دول الاستيراد، الهند، وباكستان، وتايلند، وأن هناك متابعة مستمرة للجهات الرقابية في المملكة، لحركة الأسواق والأسعار للتأكد منها، بالإضافة إلى الدور الكبير لتجار الأرز والمواد الغذائية في التخفيف من حدة الأسعار، والبيع في الأسواق من الكميات المستوردة بالأسعار ((القديمة)) السابقة، وبهوامش ربحية معقولة، ومضى بقوله: أنا على ثقة تامة، أن تجارنا لن يستغلوا ارتفاع الأسعار، وسيكونون عونًا، لا سيما وأن المخزون بأسعاره ((القديمة))، ومن يستغل ذلك، فسيكون عرضة للجزاء والمخالفة.
خالفت التوقعات
أشار علاء الشهاب ((مستهلك))، بأن أسعار الأرز البسمتي في وقتنا الحالي في الأسواق المحلية، خالفت كل التوقعات، إذ توقع البعض أن تشهد ارتفاعًا في الأسعار، بيد أن هناك متاجر سعودية، أجرت تخفيضات ((عروضا)) في الأسعار، تجاوزت فيها نسب الانخفاض لبعض الماركات أكثر من 33%، والبعض من تلك الماركات تتيح كيسًا واحدًا لكل زبون، في إشارة منهم إلى أن هذه عروض منافسة، وإتاحة فرصة الشراء والاستفادة من العرض لأكبر عدد ممكن من المستهلكين، ولم يشعر المستهلكين بأي أسعار جديدة، وهو ما يؤكد أن المخزون الكبير لكميات الأرز في المتاجر المحلية، وثبات الأسعار، مستبعدًا الزيادة في الأسعار.
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الأسعار والعروض لماركات الأرز في الأسواق المحلية
- العائلة، 10 كيلوجرامات 64.93 ريالا.
- الوليمة، 10 كيلوجرامات 74.95 ريالا.
- فيكتوريا، 5 كيلوجرامات 41.95 ريالا.
- الشعلان، 10 كيلوجرامات، كيس العلمين الأحمر 71.95 ريالا.
- إنديا جيت كلاسيك، 5 كيلوجرامات 58.95 ريالا.
- العائلة، 5 كيلوجرامات 43.95 ريالا.
- جرين فارمز، 5 كيلوجرامات 30.95 ريالا.
- جرين فارم كلاسيك، 5 كيلوجرامات 35.95 ريالا.
- الشعلان سيلي، 10 كيلوجرامات 54.95 ريالا.
- باب الهند، 5 كيلوجرامات 39.99 ريالا.
- الرشيد، 10 كيلوجرامات 59.99 ريالا.
- مازن، 5 كيلوجرامات 20 ريالا.
- كابل، 5 كيلوجرامات 20 ريالا.
- أبو كاس، 10 كيلوجرامات 70 ريالا.
- المها، 10 كيلوجرامات 70 ريالا.
- الشعلان، 5 كيلوجرامات 35 ريالا.
- أبو خروف، 10 كيلوجرامات 56.95 ريالا.
- شامينار المحروس، 10 كيلوجرامات 69.95 ريالا.
- الديرة، 10 كيلوجرامات 64.95 ريالا.
- تاج الهند، 10 كيلوجرامات 67 ريال.

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