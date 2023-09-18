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44% من المؤسسات تفتقر للكوادر التقنية

9/18/2023 2:21:43 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف استطلاع رأي، عن كيفية تعامل المؤسسات السعودية مع التحديات والفرص التي ينطوي عليها الابتكار الرقمي والاضطرابات التي يُحدثها في مجال المراجعة الداخلية.
وسلطت نتائج الاستطلاع الضوء على الابتكارات التقنية وتهديدات الأمن السيبراني باعتبارهما من أكبر المخاطر التي تعترض المؤسسات في المملكة، ورغم ذلك فإن 29% فقط يعتبرون الابتكار الرقمي والاضطرابات المرتبطة به عقبةً لمؤسساتهم، وفقًا لما ذكرته ((بروتيفيتي ممبر فيرم الشرق الأوسط)).
الكوادر التقنية
وبناء على ذلك، أوضح الاستطلاع أن 26% من المؤسسات السعودية لا يأخذون في الاعتبار عمليات مراجعة تقنية المعلومات ضمن خطة المراجعة الداخلية الخاصة بها، في حين أن 44% منها تفتقر إلى كوادر تمتلك الخبرة التقنية اللازمة في وظيفة المراجعة الداخلية.
وأوصى تقرير الاستطلاع وإدارة المراجعة الداخلية بدمج عمليات مراجعة تقنية المعلومات في خططها السنوية، وتدريب أعضاء فريقها على مهارات التقنية والأمن السيبراني، فمع زيادة اللوائح التنظيمية لخصوصية البيانات سترتفع أهمية تعزيز الضوابط الداخلية لتقنية المعلومات.
أبرز المخاطر
ووفقًا للاستطلاع، تعتبر 43% من المؤسسات أن المخاطر المالية، مخاطر السيولة هي التهديد الرئيسي لأعمالها، تليها المخاطر التشغيلية بنسبة 29%، ومع ذلك أعرب 53% من المشاركين عن ثقتهم في قدرة مؤسساتهم على تحديد وتقييم المخاطر الناشئة.
وذكر ثلثا المشاركين في الاستطلاع 63% أن مؤسساتهم تشرك إداراتها العليا في عملية رسمية دورية للوقوف على ماهية المخاطر الكبرى ومراجعتها وتحديد أكثرها أولويةً، وهو ما يشير إلى تحول في نظرة المؤسسات المحلية إلى إدارة المخاطر، حيث اتفق 58% من المشاركين على القيمة التي يخلقها المراجعة الداخلية من خلال تقديمها للخدمات التأكيدية، والاستشارية وتعزيز ثقافة الحوكمة داخل المؤسسة.
أبرز المهارات
وأشار 71% من المشاركين أيضًا، إلى أن مهارات وخبرات لجنة المراجعة تضيف قيمة وتوفر رقابة حوكمة كافية على القضايا المتعلقة بالضوابط الداخلية، وقال 60% إن مؤسساتهم تعتزم تنفيذ المزيد من المبادرات التحويلية والابتكارية في العامين المقبلين، وينعكس هذا التحول أيضًا في إجراءات لجان المراجعة، حيث تشجع وظيفة المراجعة الداخلية ضمن المؤسسة على اتباع نهج استباقي في استكشاف طرق جديدة وأكثر فعالية لتنفيذ الأنشطة المتعلقة بالابتكار.

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