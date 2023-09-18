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مؤتمر لاستدامة الصقور

9/18/2023 2:21:29 PM
(MENAFN- Al Watan) يطلق نادي الصقور السعودي مؤتمرًا دوليًا للصقور ضمن فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2023، تحت شعار (معًا لاستدامة الصقور)، يومي الثامن والتاسع من أكتوبر المقبل، في مقر النادي بمَلهم (شمال مدينة الرياض).
ويجمع المؤتمر الباحثين والاقتصاديين والمستثمرين لدعم جهود حماية الصقور واستدامة هواية الصقارة، حيث يعدُّ منصَّةً لتبادل الخبرات والأفكار، التي تركز على مجالات الاستثمار والاستدامة البيئية والمحافظة على الصقور كتراثٍ أصيلٍ غير مادي للمملكة والعالم.
وتُقام جلسات المؤتمر وورش العمل على مدى يومين؛ حيث تُناقش جلساته ستة محاور رئيسة؛ هي أمراض الصقور، حماية الصقور وموائلها (الجهود الحالية والتحديات)، استدامة هواية الصقارة والآفاق المستقبلية، مزارع إنتاج وتربية الصقور، والتنظيم القانوني للصقارة والإتجار غير المشروع، والفرص الاستثمارية في هذا المجال.
فيما تتناول ورش العمل آليات الصيد المستدام، والطرق الصحية البيطرية للتعامل مع مشكلات الصقور المرضية وغير المرضية، بالإضافة إلى أساليب التربية، والاستثمار،والابتكار في صناعة أدوات ومستلزمات الصقارة.
يشار إلى أن المؤتمر يقام ضمن فعاليات النسخة الخامسة من معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2023،المقرر عقدها خلال المدة من 5 إلى 14 أكتوبر المقبل، ويهدف إلى إبراز موروث الصقارة والصيد وأنشطة الرحلات البرية والبحرية، ونقل الهواية التراثية والموروث السعودي المتجدد إلى الأجيال القادمة، كما يعدُّ وجهة سياحية وثقافية وترفيهية للزوار القادمين من داخل المملكة وخارجها، ورافدًا اقتصاديًا مهمًا.

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