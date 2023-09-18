مؤتمر لاستدامة الصقور

مؤتمر لاستدامة الصقور
التاريخ
9/18/2023 2:21:29 PM
(MENAFN- Al Watan) يطلق نادي الصقور السعودي مؤتمرًا دوليًا للصقور ضمن فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2023، تحت شعار (معًا لاستدامة الصقور)، يومي الثامن والتاسع من أكتوبر المقبل، في مقر النادي بمَلهم (شمال مدينة الرياض).
ويجمع المؤتمر الباحثين والاقتصاديين والمستثمرين لدعم جهود حماية الصقور واستدامة هواية الصقارة، حيث يعدُّ منصَّةً لتبادل الخبرات والأفكار، التي تركز على مجالات الاستثمار والاستدامة البيئية والمحافظة على الصقور كتراثٍ أصيلٍ غير مادي للمملكة والعالم.
وتُقام جلسات المؤتمر وورش العمل على مدى يومين؛ حيث تُناقش جلساته ستة محاور رئيسة؛ هي أمراض الصقور، حماية الصقور وموائلها (الجهود الحالية والتحديات)، استدامة هواية الصقارة والآفاق المستقبلية، مزارع إنتاج وتربية الصقور، والتنظيم القانوني للصقارة والإتجار غير المشروع، والفرص الاستثمارية في هذا المجال.
فيما تتناول ورش العمل آليات الصيد المستدام، والطرق الصحية البيطرية للتعامل مع مشكلات الصقور المرضية وغير المرضية، بالإضافة إلى أساليب التربية، والاستثمار،والابتكار في صناعة أدوات ومستلزمات الصقارة.
يشار إلى أن المؤتمر يقام ضمن فعاليات النسخة الخامسة من معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2023،المقرر عقدها خلال المدة من 5 إلى 14 أكتوبر المقبل، ويهدف إلى إبراز موروث الصقارة والصيد وأنشطة الرحلات البرية والبحرية، ونقل الهواية التراثية والموروث السعودي المتجدد إلى الأجيال القادمة، كما يعدُّ وجهة سياحية وثقافية وترفيهية للزوار القادمين من داخل المملكة وخارجها، ورافدًا اقتصاديًا مهمًا.
MENAFN18092023000089011017ID1107091963
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