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4 رواد فضاء سعوديين يستعرضون تجاربهم أمام 6 آلاف موهوب - جريدة الوطن السعودية

9/18/2023 2:21:07 PM
(MENAFN- Al Watan) استعرض 4 رواد فضاء سعوديين، تجاربهم أمام أكثر من 6 آلاف من الطلبة الموهوبين، وذلك في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، بالشراكة مع وكالة الفضاء السعودية، بحضور بلغ نحو 250 طالباً وطالبة في مسرح قبة موهبة، ومتابعة نحو 6 آلاف من طلبة فصول موهبة، الذين تابعوا اللقاء عبر البث المباشر في مدارسهم.
وهدف اللقاء إلى رفع الوعي بمجال الفضاء لدى الجيل الجديد، وتعزيز العلاقات بين علماء المستقبل وعلماء الحاضر، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة بمستقبل الفضاء بالمملكة العربية السعودية لدى الطلبة الموهوبين.
وأكدت الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الدكتورة آمال بنت عبدالله الهزاع، أن المملكة العربية السعودية حلمت بصناعة جيل من العلماء والقادة بطاقات شابة موهوبة ومبدعة قادرة على إحداث التغير والتقدم، وأن تسابق العالم في مجال الفلك والفضاء.
وبينت أن المملكة حققت حلمها عبر إرسال الطاقات الموهوبة من الرواد إلى الفضاء، حيث قاموا بتجاربهم وصنعوا قيمة مضافة في الاقتصاد والتنمية لازدهار البشرية، وعززوا التنافسية الدولية للمملكة بهذا القطاع الواعد، واستكشفوا أسراره من منظور العلم والإنسانية.
بدورهم، تحدث رواد الفضاء السعوديون الأربعة (ريانة برناوي وعلي القرني وعلي الغامدي ومريم فردوس)، عن تجربتهم وقصة كفاحهم من الدراسة وحتى الوصول إلى الفضاء، واستعرضوا تجارهم وتدريبهم كافة، والتحولات التي عاشوها في حياتهم العملية من الدراسات العسكرية والطبية والمخبرية حتى الفضاء.
وتناول رواد الفضاء خلال اللقاء، المسائل العلمية المختلفة والهادفة إلى تعزيز الوعي المعرفي لدى الطلبة بعلوم الفضاء ومجالاته، والتي استزادوا بها خلال رحلتهم في الفضاء، كما ألهموا الجيل الواعد من أبناء الوطن الموهوبين بتجاربهم العلمية في الفضاء، بهدف زيادة شغف الطلبة في علم الفلك والفضاء.
وناقشوا التجارب العلمية الـ14 التي قاموا بها خلال رحلتهم إلى الفضاء، والتي أسهمت في التوسع العلمي والأبحاث بجميع تخصصاتها، وكان لها مردود في تطوير الكثير من البرامج والأبحاث، لتعود بالنفع على البشرية -بإذن الله-، والتعرف بشكل مباشر على أبرز اللحظات والأنشطة المتعلقة بالفضاء، وتأتي تلك الرحلة تأكيداً لتوجيهات المملكة الجادة نحو الاستفادة من هذا القطاع في كل مجالاته، باعتباره قطاعاً مستقبلياً عملاقاً تتقاطع فيه رؤى عالمية نحو الاستدامة والتكنولوجيا والأبحاث العلمية.
الجدير بالذكر أنه يتم الكشف عن الموهوبين كل عام من خلال "مقياس موهبة لذوي القدرات المتعددة"، ويلتحق الطلبة الحاصلون على أعلى الدرجات بالمقياس، وتم تعريفهم كموهبة استثنائية في فصول الموهوبين، وتتعاقد موهبة مع مجموعة من المدارس التي تحقق توفر البيئة الداعمة للموهبة والإبداع، وتؤسس بها فصول تجمع الموهوبين ويتم تعليمهم مواد STEM إضافية لمناهج الوزارة ويتم تقييمهم بشكل مستمر.

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