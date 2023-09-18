البرني والمبروم يجذبان السياح الأجانب بمزاد تمور العلا - جريدة الوطن السعودية

البرني والمبروم يجذبان السياح الأجانب بمزاد تمور العلا - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
9/18/2023 2:21:07 PM
(MENAFN- Al Watan) شهد مزاد مهرجان تمور العُلا“ذوق فخرنا” إقبال عدد من الأجانب لمزاد التمور، حيث أبدى عدد من الزوار من بريطانيا وألمانيا إعجابهم بالتمور أثناء تواجدهم بالمزاد وتذوق أنواع التمور التي تشتهر فيها العلا ومن أبرزها البرني والمبروم، مشيرين إلى أنها تعد التجربة الأولى لهم بتذوق التمر والتعرف على أنواعه خلال زيارتهم لمحافظة العُلا. ويهدف المهرجان الذي تنظمه الهيئة الملكية لمحافظة العُلا على مدار يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع وحتى 11 نوفمبر القادم إلى خلق تنافسية لتمور العلا في مختلف الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية؛ وفق ما تنص عليه "رؤية العلا" المتماشية مع "رؤية المملكة 2030" الهادفة إلى تعزيز دور المملكة لتصبح المصدِّر الأكبر للتمور على مستوى العالم.
MENAFN18092023000089011017ID1107091961
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.