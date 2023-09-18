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البرني والمبروم يجذبان السياح الأجانب بمزاد تمور العلا - جريدة الوطن السعودية

9/18/2023 2:21:07 PM
(MENAFN- Al Watan) شهد مزاد مهرجان تمور العُلا“ذوق فخرنا” إقبال عدد من الأجانب لمزاد التمور، حيث أبدى عدد من الزوار من بريطانيا وألمانيا إعجابهم بالتمور أثناء تواجدهم بالمزاد وتذوق أنواع التمور التي تشتهر فيها العلا ومن أبرزها البرني والمبروم، مشيرين إلى أنها تعد التجربة الأولى لهم بتذوق التمر والتعرف على أنواعه خلال زيارتهم لمحافظة العُلا. ويهدف المهرجان الذي تنظمه الهيئة الملكية لمحافظة العُلا على مدار يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع وحتى 11 نوفمبر القادم إلى خلق تنافسية لتمور العلا في مختلف الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية؛ وفق ما تنص عليه "رؤية العلا" المتماشية مع "رؤية المملكة 2030" الهادفة إلى تعزيز دور المملكة لتصبح المصدِّر الأكبر للتمور على مستوى العالم.

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