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ضبط 5 أشخاص لإشعالهم النار بمنتزه السودة - جريدة الوطن السعودية

9/18/2023 2:21:07 PM
(MENAFN- Al Watan) ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (5) مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في أراضي الغطاء النباتي بمتنزه السودة في منطقة عسير، (3) مواطنين، ومقيمان من الجنسيتين الهندية الأفغانية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وأكدت القوات أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى (20,000) ريال، وفي أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة، والرياض، والشرقية، وعلى الرقم (999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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