Itel تكشف النقاب عن الهاتف الذكي الرائد S23+: مزيج من أناقة الشاشة المنحنية والأداء الاستثنائي

تجربة مستقبل التألق البصري بشاشة منحنية ساحرة

من أهم مميزات هاتف itel S23+ شاشته المنحنية الكبيرة FHD+ AMOLED مقاس 6.78 بوصة، والتي ترتقي بالتميز البصري إلى آفاق جديدة. يخلق انحناء الشاشة بمقدار 59 درجة تجربة بصرية ساحرة تلتف حول الحواف، وتغمر المستخدمين في محتواهم. تتميز هذه الشاشة المنحنية بنسبة شاشة إلى جسم مذهلة تبلغ 93%، وتوفر مناظر غامرة تأسر الحواس. يوفر هذا، جنبًا إلى جنب بالدقة العالية التي تبلغ 1080×2400، وضوحًا ديناميكيًا وتفاصيل ملونة.

مساعد الذكاء الاصطناعي السلس: تكامل Aivana GPT

من خلال الاستمرار في نظام itel OS13، ستتم ترقية itel S23+ ليتكامل بسلاسة مع المساعد الصوتي Aivana GPT، مما يوفر دعمًا آليًا للمكالمات الهاتفية التي يتم تشغيلها صوتيًا وWhatsApp والموسيقى والرسائل النصية القصيرة والطقس وتصفح الخرائط وساعة المنبه والبحث والترجمة والهاتف الإعدادات والمزيد لمساعدتك على أداء المهام بسرعة وسهولة باستخدام الأوامر الصوتية.

علاوة على ذلك، فإن itel S23+ هو أول هاتف ذكي من itel يأتي مزودًا بشريط ديناميكي، مما يجعله أكثر ملاءمة وسلاسة من أي وقت مضى للوصول إلى الإشعارات المهمة مثل حالة البطارية والمكالمات الواردة والتذكيرات وحالة إلغاء القفل.

أداء لا مثيل له مع مساحة تخزين ضخمة وبطارية كبيرة

يعيد itel S23+ تعريف قدرات التخزين مع ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ومساحة تخزين داخلية كبيرة تبلغ 256 جيجابايت. تعمل تقنية ذاكرة الوصول العشوائي الموسعة المبتكرة على زيادة سعة ذاكرة الوصول العشوائي الإضافية البالغة 8 جيجابايت، مما يتيح الانتقال السلس بين ما يصل إلى 20 تطبيقًا في الخلفية. ويضمن ذلك أداء مهام متعددة بسلاسة وكفاءة، حتى أثناء الأنشطة كثيفة الاستخدام للموارد.

مزودًا بشحن سريع بقوة 18 واط وبطارية قوية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، يضمن itel S23+ وقت استعداد طويل الأمد وتجديد سريع للطاقة. ومع إمكانية الشحن الكامل خلال ساعتين فقط، يمكن للمستخدمين البقاء على اتصال دون انقطاع.

تحسين التميز في التصوير الفوتوغرافي لالتقاط اللحظات العزيزة

يتميز نظام الكاميرا بعدسة سيلفي مدعمة بالذكاء الاصطناعي بدقة 32 ميجابكسل وكاميرا بورتريه رائعة بدقة 50 ميجابكسل. بفضل فتحة العدسة الكبيرة F1.6، تلتقط الكاميرا صورًا واضحة ونابضة بالحياة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة. يضمن وضع تتبع العين المتطور عدم مرور أي لحظة دون أن يلاحظها أحد، مما يسهل التقاط صور لا تشوبها شائبة. علاوة على ذلك، توفر ميزة Portrait Lite مجموعة من الخيارات المخصصة لتحسين كل جانب من جوانب صورتك بدقة، بدءًا من لون البشرة وحتى ملامح الوجه وشكل الوجه.

يتجلى التزام itel برضا العملاء في عروض itel S23+. يأتي الجهاز مزودًا بضمان مذهل لمدة 36 شهرًا واستبدال الشاشة مجانًا لمدة 6 أشهر في إفريقيا، مما يؤكد ثقة itel في متانة المنتج وخدمات العلامة التجارية. باعتباره أول هاتف ذكي متميز بشاشة منحنية من itel، يمثل S23+ علامة فارقة مثيرة في السعي لدفع الحدود التكنولوجية، وتعزيز رضا المستخدم وتقديم الابتكار لمجموعة واسعة من المستخدمين.

نبذة عن itel

تأسست itel منذ أكثر من 10 سنوات، وهي علامة تجارية موثوقة للحياة الذكية للجميع. من خلال اعتماد "استمتع بحياة أفضل" كفلسفة لعلامتها التجارية، تتمثل مهمة itel في توفير منتجات إلكترونية استهلاكية صديقة للميزانية ومنتجات نمط الحياة للجميع. فهي تعمل على إضفاء الطابع الديمقراطي على التكنولوجيا من خلال إتاحة الوصول إلى التكنولوجيا والاتصال بالمستهلكين دون الوصول المسبق إليها.

قامت itel بتوسيع تواجدها في أكثر من 70 سوقًا ناشئة على مستوى العالم. لدى itel مجموعة منتجات من الهواتف الذكية والتلفزيون والملحقات والكهرباء والأجهزة المنزلية والكمبيوتر المحمول ومنتجات نمط الحياة.

وفي الربع الثاني من عام 2023، صنفت العلامة التجارية رقم 1 عالميًا للهواتف الذكية بأقل من 75 دولارًا والعلامة التجارية رقم 1 للهواتف المميزة، وفقًا لبيانات من IDC.

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