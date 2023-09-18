Itel تكشف النقاب عن الهاتف الذكي الرائد S23+: مزيج من أناقة الشاشة المنحنية والأداء الاستثنائي

(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت itel، العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال الحياة الذكية والملتزمة بتوفير منتجات إلكترونية استهلاكية بأسعار معقولة وعالية الجودة، عن الوصول الوشيك لهاتفها الذكي الرائد ذو الشاشة المنحنية، itel S23+. من خلال الجمع بين التكنولوجيا المتطورة والميزات المبتكرة، يستعد itel S23+ لإحداث ثورة في تجربة الهاتف الذكي، كل ذلك ضمن نطاق سعري لا يصدق.
تجربة مستقبل التألق البصري بشاشة منحنية ساحرة
من أهم مميزات هاتف itel S23+ شاشته المنحنية الكبيرة FHD+ AMOLED مقاس 6.78 بوصة، والتي ترتقي بالتميز البصري إلى آفاق جديدة. يخلق انحناء الشاشة بمقدار 59 درجة تجربة بصرية ساحرة تلتف حول الحواف، وتغمر المستخدمين في محتواهم. تتميز هذه الشاشة المنحنية بنسبة شاشة إلى جسم مذهلة تبلغ 93%، وتوفر مناظر غامرة تأسر الحواس. يوفر هذا، جنبًا إلى جنب بالدقة العالية التي تبلغ 1080×2400، وضوحًا ديناميكيًا وتفاصيل ملونة.
مساعد الذكاء الاصطناعي السلس: تكامل Aivana GPT
من خلال الاستمرار في نظام itel OS13، ستتم ترقية itel S23+ ليتكامل بسلاسة مع المساعد الصوتي Aivana GPT، مما يوفر دعمًا آليًا للمكالمات الهاتفية التي يتم تشغيلها صوتيًا وWhatsApp والموسيقى والرسائل النصية القصيرة والطقس وتصفح الخرائط وساعة المنبه والبحث والترجمة والهاتف الإعدادات والمزيد لمساعدتك على أداء المهام بسرعة وسهولة باستخدام الأوامر الصوتية.
علاوة على ذلك، فإن itel S23+ هو أول هاتف ذكي من itel يأتي مزودًا بشريط ديناميكي، مما يجعله أكثر ملاءمة وسلاسة من أي وقت مضى للوصول إلى الإشعارات المهمة مثل حالة البطارية والمكالمات الواردة والتذكيرات وحالة إلغاء القفل.
أداء لا مثيل له مع مساحة تخزين ضخمة وبطارية كبيرة
يعيد itel S23+ تعريف قدرات التخزين مع ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ومساحة تخزين داخلية كبيرة تبلغ 256 جيجابايت. تعمل تقنية ذاكرة الوصول العشوائي الموسعة المبتكرة على زيادة سعة ذاكرة الوصول العشوائي الإضافية البالغة 8 جيجابايت، مما يتيح الانتقال السلس بين ما يصل إلى 20 تطبيقًا في الخلفية. ويضمن ذلك أداء مهام متعددة بسلاسة وكفاءة، حتى أثناء الأنشطة كثيفة الاستخدام للموارد.
مزودًا بشحن سريع بقوة 18 واط وبطارية قوية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، يضمن itel S23+ وقت استعداد طويل الأمد وتجديد سريع للطاقة. ومع إمكانية الشحن الكامل خلال ساعتين فقط، يمكن للمستخدمين البقاء على اتصال دون انقطاع.
تحسين التميز في التصوير الفوتوغرافي لالتقاط اللحظات العزيزة
يتميز نظام الكاميرا بعدسة سيلفي مدعمة بالذكاء الاصطناعي بدقة 32 ميجابكسل وكاميرا بورتريه رائعة بدقة 50 ميجابكسل. بفضل فتحة العدسة الكبيرة F1.6، تلتقط الكاميرا صورًا واضحة ونابضة بالحياة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة. يضمن وضع تتبع العين المتطور عدم مرور أي لحظة دون أن يلاحظها أحد، مما يسهل التقاط صور لا تشوبها شائبة. علاوة على ذلك، توفر ميزة Portrait Lite مجموعة من الخيارات المخصصة لتحسين كل جانب من جوانب صورتك بدقة، بدءًا من لون البشرة وحتى ملامح الوجه وشكل الوجه.
يتجلى التزام itel برضا العملاء في عروض itel S23+. يأتي الجهاز مزودًا بضمان مذهل لمدة 36 شهرًا واستبدال الشاشة مجانًا لمدة 6 أشهر في إفريقيا، مما يؤكد ثقة itel في متانة المنتج وخدمات العلامة التجارية. باعتباره أول هاتف ذكي متميز بشاشة منحنية من itel، يمثل S23+ علامة فارقة مثيرة في السعي لدفع الحدود التكنولوجية، وتعزيز رضا المستخدم وتقديم الابتكار لمجموعة واسعة من المستخدمين.
نبذة عن itel
تأسست itel منذ أكثر من 10 سنوات، وهي علامة تجارية موثوقة للحياة الذكية للجميع. من خلال اعتماد "استمتع بحياة أفضل" كفلسفة لعلامتها التجارية، تتمثل مهمة itel في توفير منتجات إلكترونية استهلاكية صديقة للميزانية ومنتجات نمط الحياة للجميع. فهي تعمل على إضفاء الطابع الديمقراطي على التكنولوجيا من خلال إتاحة الوصول إلى التكنولوجيا والاتصال بالمستهلكين دون الوصول المسبق إليها.
قامت itel بتوسيع تواجدها في أكثر من 70 سوقًا ناشئة على مستوى العالم. لدى itel مجموعة منتجات من الهواتف الذكية والتلفزيون والملحقات والكهرباء والأجهزة المنزلية والكمبيوتر المحمول ومنتجات نمط الحياة.
وفي الربع الثاني من عام 2023، صنفت العلامة التجارية رقم 1 عالميًا للهواتف الذكية بأقل من 75 دولارًا والعلامة التجارية رقم 1 للهواتف المميزة، وفقًا لبيانات من IDC.
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