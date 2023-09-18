Lynk & Co 01 & 09 في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة والدور الحيوي لـmeishan Plant

Lynk & Co 01 & 09 في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة والدور الحيوي لـmeishan Plant
التاريخ
9/18/2023 2:19:24 PM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Lynk &بفخر عن اختيارها كمزود رسمي للسيارات لدورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة الموقرة، وهو دليل على التميز العالمي للعلامة التجارية والتزامها بالابتكار، وتتشرف بتقديم Lynk &01 و09 كوسيلة التنقل الرسمية لهذه الفعالية. في الثاني عشر من سبتمبر، وبينما أضاء تتابع الشعلة الفعالية، مرت بالقرب من Meishan Plant الرائع، منشأ Lynk &09.
يجسد Meishan Plant معايير الإنتاج العالمية
يقع Meishan Plant على جزيرة ميشان، على بُعد 50 كيلومترًا من مدينة نينغبو، ويمتد على مساحة 1,816 فدانًا مع بناء 760,000 متر مربع، وهو ما يمثل استثمارًا بقيمة 10 مليارات يوان. بدأت الإنتاج في سبتمبر 2021، حيث قامت بتصنيع Lynk &09 استنادًا إلى منصة SPA. يضم المصنع خمس ورش تصنيع رئيسية: الختم واللحام والطلاء والتجميع النهائي والصب. علاوة على ذلك، فإنه يتميز بمرافق إضافية تشمل ورشة طلاء صغيرة، وورشة قولبة بالحقن، وورشة فحص الجودة.
تلتزم Lynk &بوضع معايير التميز في التصنيع. يستخدم Meishan plant أحدث التقنيات والأتمتة وتقنيات الإنتاج المتقدمة في ورش العمل التابعة له. يمكن لخطوط الإنتاج في المصنع تحقيق معدل أتمتة بنسبة 100%. وعلى سبيل المثال، نأخذ ورشة التجميع التي تتمتع بقدرة إنتاجية تصل إلى 60 سيارة في الساعة. تستخدم الورشة أحدث تقنيات تجميع الشاسيه التلقائي لمنصة فولفوSPA ، وتستخدم موزعات الرفع EMS الرائدة في الصناعة وروبوتات التثبيت الأوتوماتيكية للنوافذ/الزجاج الأمامي/الإطارات، و تعتمد على أنظمة إدارة الجودة مثل نظام الشد الكهربائي، ونظام الرؤية الآلي، وDTS نظام الكشف عن مظهر السيارة عبر الإنترنت. وتساعد هذه التقنيات في مراقبة عملية الجودة الرقمية، مما يضمن إنتاج سيارات عالية الجودة تتجاوز توقعات العملاء.
Lynk &09 : الحرفية في Meishan Plant
Lynk &09، هي عمل فني حقيقي، يجسد الجودة الاستثنائية للتميز العالمي في التصنيع لـMeishan Plant. لغة تصميمها مستمدة من مفهوم "تباين المدن الضخمة"، حيث تدمج بسلاسة بين الأناقة والرياضة لعرض الخطوط الديناميكية التي تأسر القلوب من كل زاوية. تتجلى الهندسة الدقيقة والإتقان الديناميكي الهوائي في كل منحنى، بينما يعلن الشبك الأمامي الجريء بكل فخر عن وصول سيارة تتميز بذاتها. تجمع هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات كاملة الحجم ذات سبعة مقاعد، والمجهزة بمنصة SPA ومحرك Drive-E 2.0TD وناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات، بين الأداء القوي والتصميم الأنيق والمقصورات الداخلية الفسيحة وميزات الأمان المتقدمة. يضمن الحجم المذهل لمركبة Lynk &09 مساحة واسعة لكل من الركاب والبضائع، مما يُظهر التزامًا لا يتزعزع بالحرفية الفائقة في كل جانب.
نبذة عن Lynk &
Lynk & Co، وُلدت عالمية ومنفتحة ومتصلة في عام 2016، مصممة للجيل الجديد من سكان المدن المنفتحة. إنها ليست مجرد علامة تجارية جديدة للسيارات، ولكنها علامة تجارية جديدة في صناعة السيارات، تهدف إلى بناء منصة مفتوحة تربط بين الناس والسيارات والعالم.
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