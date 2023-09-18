Lynk & Co 01 & 09 في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة والدور الحيوي لـmeishan Plant

يجسد Meishan Plant معايير الإنتاج العالمية

يقع Meishan Plant على جزيرة ميشان، على بُعد 50 كيلومترًا من مدينة نينغبو، ويمتد على مساحة 1,816 فدانًا مع بناء 760,000 متر مربع، وهو ما يمثل استثمارًا بقيمة 10 مليارات يوان. بدأت الإنتاج في سبتمبر 2021، حيث قامت بتصنيع Lynk &09 استنادًا إلى منصة SPA. يضم المصنع خمس ورش تصنيع رئيسية: الختم واللحام والطلاء والتجميع النهائي والصب. علاوة على ذلك، فإنه يتميز بمرافق إضافية تشمل ورشة طلاء صغيرة، وورشة قولبة بالحقن، وورشة فحص الجودة.

تلتزم Lynk &بوضع معايير التميز في التصنيع. يستخدم Meishan plant أحدث التقنيات والأتمتة وتقنيات الإنتاج المتقدمة في ورش العمل التابعة له. يمكن لخطوط الإنتاج في المصنع تحقيق معدل أتمتة بنسبة 100%. وعلى سبيل المثال، نأخذ ورشة التجميع التي تتمتع بقدرة إنتاجية تصل إلى 60 سيارة في الساعة. تستخدم الورشة أحدث تقنيات تجميع الشاسيه التلقائي لمنصة فولفوSPA ، وتستخدم موزعات الرفع EMS الرائدة في الصناعة وروبوتات التثبيت الأوتوماتيكية للنوافذ/الزجاج الأمامي/الإطارات، و تعتمد على أنظمة إدارة الجودة مثل نظام الشد الكهربائي، ونظام الرؤية الآلي، وDTS نظام الكشف عن مظهر السيارة عبر الإنترنت. وتساعد هذه التقنيات في مراقبة عملية الجودة الرقمية، مما يضمن إنتاج سيارات عالية الجودة تتجاوز توقعات العملاء.

Lynk &09 : الحرفية في Meishan Plant

Lynk &09، هي عمل فني حقيقي، يجسد الجودة الاستثنائية للتميز العالمي في التصنيع لـMeishan Plant. لغة تصميمها مستمدة من مفهوم "تباين المدن الضخمة"، حيث تدمج بسلاسة بين الأناقة والرياضة لعرض الخطوط الديناميكية التي تأسر القلوب من كل زاوية. تتجلى الهندسة الدقيقة والإتقان الديناميكي الهوائي في كل منحنى، بينما يعلن الشبك الأمامي الجريء بكل فخر عن وصول سيارة تتميز بذاتها. تجمع هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات كاملة الحجم ذات سبعة مقاعد، والمجهزة بمنصة SPA ومحرك Drive-E 2.0TD وناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات، بين الأداء القوي والتصميم الأنيق والمقصورات الداخلية الفسيحة وميزات الأمان المتقدمة. يضمن الحجم المذهل لمركبة Lynk &09 مساحة واسعة لكل من الركاب والبضائع، مما يُظهر التزامًا لا يتزعزع بالحرفية الفائقة في كل جانب.

نبذة عن Lynk &

Lynk & Co، وُلدت عالمية ومنفتحة ومتصلة في عام 2016، مصممة للجيل الجديد من سكان المدن المنفتحة. إنها ليست مجرد علامة تجارية جديدة للسيارات، ولكنها علامة تجارية جديدة في صناعة السيارات، تهدف إلى بناء منصة مفتوحة تربط بين الناس والسيارات والعالم.

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