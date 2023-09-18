فتح باب الترشيحات لجوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام ٢٠٢٤

جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي البرنامج الوحيد المتخصص بتكريم الابتكار في قطاع الأعمال على امتداد المنطقة والمتاحة للشركات والأفراد من ١٨ دولة وهي الجزائر، البحرين، إيران، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، المغرب، عمان، فلسطين، قطر، السعودية، سوريا، تونس، تركيا، الإمارات، اليمن.

يحق للمشاركين من الأفراد والشركات – الخاصة، أو العامة والربحية، أو غير الربحية والكبيرة أو الصغيرة - تقديم أي عدد من الترشيحات لأي عدد من الفئات مجاناً. سيُطلب من الفائزين بالجوائز الذهبية والفضية والبرونزية دفع مبلغ معين تحت بند رسوم الفائزين عن كل ترشيح فائز.

يمكن تقديم الترشيحات عبر موقع الجائزة بموجب موعدين محددين هما: ١٠ اكتوبر ۲٠۲٣ و٧ نوفمبر ۲٠۲٣. أي مبلغ يتم دفعه تحت بند رسوم الفائزين بالنسبة للترشيحات التي تم تقديمها قبل موعد ١٠ اكتوبر يكون خاضعاً لخصم.

سيتم الإعلان عن الفائزين بجوائز ستيفي الذهبية والفضية والبرونزية بتاريخ ١٨ يناير ۲٠۲٤ والاحتفاء بهم في حفل مهيب بإمارة رأس الخيمة يوم ٢ مارس.

تم إضافة فئات جديدة لجوائز ۲٠۲٤ والتي تكرم الإبتكار والتميز: فئات الجوائز الفردية للمحترفين والتي تعترف بالأفراد الذين يتميزون بالابتكار وبالتفكير المستقبلي الابداعي للمؤسسات في القطاعات المختلفة. واضافة ا لإنجازات المبتكرة في مجال الاستدامة (أُضيفت إلى فئات الإنجاز ) و جائزة الابتكار في مراكز اتصال العملاء و جائزة الابتكارلقسم أو فريق خدمة العملاء (أُضيفت إلى فئات خدمة العملاء) ، كم تم إضافة جائزة الابتكار لقسم أو فريق الموارد البشرية إلى فئات الموارد البشرية .

تقبل الترشيحات المبتكرة وتخضع للتحكيم، باللغتين العربية والإنجليزية، في أكثر من ١٠٠ فئة تشمل المجموعات التالية:



المواقع الإلكترونية والتطبيقات

الإنجاز

التقارير السنوية والمنشورات الأخرى

الشركة / المؤسسة

الاتصالات المؤسسية والعلاقات العامة للشركات

خدمة العملاء

الموارد البشرية

الجوائز الفردية للمحترفين

الفعاليات المباشرة والافتراضية

ا لإدارة

التسويق

المنتج الجديد وإدارة المنتج

وسائل التواصل الاجتماعي (السوشال ميديا)

التكنولوجيا

الفيديو قيادة الفكر

سيتم تحكيم المسابقة من قبل أكثر من ١٠٠ تنفيذي يتم اختيارهم من مختلف أنحاء العالم. للمهتمين بالمشاركة بلجنة التحكيم، يمكنكم التقديم خلال الرابط .

للاطلاع على الفائزين بجوائز ستيفي الشرق الأوسط لعام ۲٠۲٣ الرجاء الضغط هنا .

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