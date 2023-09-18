إطلاق Xsolla وجهة على الإنترنت لألعاب الفيديو بعنوان Mall

إطلاق Xsolla وجهة على الإنترنت لألعاب الفيديو بعنوان Mall
التاريخ
9/18/2023 2:19:24 PM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Xsolla، الشركة التجارية المتخصصة في مجال ألعاب الفيديو عن إطلاق وجهة جديدة على الإنترنت بعنوان Xsolla Mall، والتي تتيح لألعاب الفيديو استضافة العديد من صفحات الهبوط حيث يمكن للاعبين الوصول إلى عناصر حصرية داخل اللعبة والتمتع بخصومات على الألعاب والانغماس في تجارب متميزة مباشرةً مع المطورين والناشرين أو عن طريق الحملات مع صانعي المحتوى ومزودي خدمات الدفع.
يمكن للمطورين عرض محتوى ألعابهم وتحقيق دخل منه على صفحة هبوط محددة تحمل علامة تجارية على المنصة، كما يمكنهم عرض اللعبة بأكملها. وتوجد بالفعل مكتبة كبيرة من الألعاب السحابية التي يمكن الوصول إليها عن طريق Xsolla Mall، بدعم من حل Xsolla Cloud Gaming، إضافةً إلى ذلك، تدمج أيضًا Xsolla Mall بين محتوى ألعاب الفيديو وعامل الراحة الذي توفره طرق الدفع المحلية المتعددة مع قوة منشئي المحتوى والمؤثرين في منصة واحدة فعالة اقتصادية، الأمر الذي تنتج منه زيادة إيرادات الألعاب.
توفر Xsolla Mall للمطورين والناشرين قناة توزيع جديدة، مما يقلل التكاليف الإجمالية لاكتساب العملاء والاحتفاظ بهم، وزيادة شهرة العلامة التجارية وزيادة مشاركة اللاعبين وتحقيق المزيد من الأرباح في أعمالهم.
صرح Chris Hewish، الرئيس التنفيذي لشركة Xsolla، قائلاً: "تتيح منصة Xsolla Mall قناة توزيع جديدة هدفها خدمة المستهلك وتقديم ألعاب ومحتوى داخل اللعبة على الويب". "ونحن نضع نصب أعيننا هدف مساعدة المطورين في مواجهة تحديات السوق الحالية، مثل ارتفاع تكلفة اكتساب اللاعبين والاحتفاظ بهم وارتفاع رسوم التوزيع وزيادة عدد اللاعبين الذين يدفعون مقابل المحتوى حتى يتمكنوا من تحقيق المزيد من الأرباح من بيع ألعابهم والمحتوى المتوفر داخل هذه الألعاب والحفاظ عليها، ومن هذا المنطلق نرى أن Xsolla Mall تتوافق تمامًا مع مهمتنا المتمثلة في دعم مجتمع الألعاب عن طريق توفير منصة آمنة وعملية وجذابة للمطورين والمؤثرين واللاعبين."
للتعرف على مزيد من المعلومات عن Xsolla Mall ، الرجاء زيارة:
عن Xsolla
تعد Xsolla شركة تجارية عالمية متخصصة في مجال ألعاب الفيديو تتمتع بمجموعة قوية وفعالة من الأدوات والخدمات المصممة خصوصًا لصناعة ألعاب الفيديو، ومنذ تأسيسها في عام 2005، ساعدت الشركة الآلاف من مطوري وناشري الألعاب من مختلف الفئات في تمويل ألعابهم والتسويق لها وإطلاقها وتحقيق دخل منها عالميًا وعلى العديد من المنصات. هذا، وباعتبارها شركة رائدة مبتكرة في مجال تجارة الألعاب، فإن مهمتها تتمثل في التخلص من التعقيدات الراسخة المتعلقة بالتوزيع العالمي والتسويق وتحقيق الدخل بغية مساعدة شركائنا في الوصول إلى مزيد من المناطق الجغرافية وتحقيق المزيد من الدخل وتكوين علاقات فعالة مع اللاعبين على مستوى العالم. بالإضافة إلى ذلك، تدعم الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا والتي لها مكاتب في برلين وسيول وبكين وكوالالمبور وطوكيو ومدن عديدة على مستوى العالم، ألعابًا كبيرة، مثل Valve وTwitch وRoblox وUbisoft وEpic Games وTake-Two وKRAFTON وNexters وNetEase وPlaystudios وPlayrix وmiHoYo والمزيد.
للتعرف على المزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: xsolla
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
MENAFN18092023004146001356ID1107091934
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.