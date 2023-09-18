إطلاق Xsolla وجهة على الإنترنت لألعاب الفيديو بعنوان Mall

يمكن للمطورين عرض محتوى ألعابهم وتحقيق دخل منه على صفحة هبوط محددة تحمل علامة تجارية على المنصة، كما يمكنهم عرض اللعبة بأكملها. وتوجد بالفعل مكتبة كبيرة من الألعاب السحابية التي يمكن الوصول إليها عن طريق Xsolla Mall، بدعم من حل Xsolla Cloud Gaming، إضافةً إلى ذلك، تدمج أيضًا Xsolla Mall بين محتوى ألعاب الفيديو وعامل الراحة الذي توفره طرق الدفع المحلية المتعددة مع قوة منشئي المحتوى والمؤثرين في منصة واحدة فعالة اقتصادية، الأمر الذي تنتج منه زيادة إيرادات الألعاب.

توفر Xsolla Mall للمطورين والناشرين قناة توزيع جديدة، مما يقلل التكاليف الإجمالية لاكتساب العملاء والاحتفاظ بهم، وزيادة شهرة العلامة التجارية وزيادة مشاركة اللاعبين وتحقيق المزيد من الأرباح في أعمالهم.

صرح Chris Hewish، الرئيس التنفيذي لشركة Xsolla، قائلاً: "تتيح منصة Xsolla Mall قناة توزيع جديدة هدفها خدمة المستهلك وتقديم ألعاب ومحتوى داخل اللعبة على الويب". "ونحن نضع نصب أعيننا هدف مساعدة المطورين في مواجهة تحديات السوق الحالية، مثل ارتفاع تكلفة اكتساب اللاعبين والاحتفاظ بهم وارتفاع رسوم التوزيع وزيادة عدد اللاعبين الذين يدفعون مقابل المحتوى حتى يتمكنوا من تحقيق المزيد من الأرباح من بيع ألعابهم والمحتوى المتوفر داخل هذه الألعاب والحفاظ عليها، ومن هذا المنطلق نرى أن Xsolla Mall تتوافق تمامًا مع مهمتنا المتمثلة في دعم مجتمع الألعاب عن طريق توفير منصة آمنة وعملية وجذابة للمطورين والمؤثرين واللاعبين."

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عن Xsolla

تعد Xsolla شركة تجارية عالمية متخصصة في مجال ألعاب الفيديو تتمتع بمجموعة قوية وفعالة من الأدوات والخدمات المصممة خصوصًا لصناعة ألعاب الفيديو، ومنذ تأسيسها في عام 2005، ساعدت الشركة الآلاف من مطوري وناشري الألعاب من مختلف الفئات في تمويل ألعابهم والتسويق لها وإطلاقها وتحقيق دخل منها عالميًا وعلى العديد من المنصات. هذا، وباعتبارها شركة رائدة مبتكرة في مجال تجارة الألعاب، فإن مهمتها تتمثل في التخلص من التعقيدات الراسخة المتعلقة بالتوزيع العالمي والتسويق وتحقيق الدخل بغية مساعدة شركائنا في الوصول إلى مزيد من المناطق الجغرافية وتحقيق المزيد من الدخل وتكوين علاقات فعالة مع اللاعبين على مستوى العالم. بالإضافة إلى ذلك، تدعم الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا والتي لها مكاتب في برلين وسيول وبكين وكوالالمبور وطوكيو ومدن عديدة على مستوى العالم، ألعابًا كبيرة، مثل Valve وTwitch وRoblox وUbisoft وEpic Games وTake-Two وKRAFTON وNexters وNetEase وPlaystudios وPlayrix وmiHoYo والمزيد.

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