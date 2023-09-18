تصنيف Crayon شركة رائدة ضمن Gartner® Magic Quadranttm‎ لعام 2023 للخدمات المدارة لإدارة أصول البرمجيات

صرحت MeliMulholland، الرئيس التنفيذي لشركة Crayon، قائلة: "إن تصنيفي ضمن Leaders Quadrant شرف كبير لي". "ونحن نرى أن هذا الاحتفاء المذهل بنا هو دلالة واضحة على خبرة فريقنا العميقة في مجال توفير خدمات إدارة أصول البرمجيات، وقد اكتسبنا هذه الخبرة عن طريق وضع عملائنا على رأس أولوياتنا لأكثر من 20 عامًا، الأمر الذي ساهم في رسم معالم جلية لشركتنا الرائدة في المجال واضعين نصب أعيننا هدف مساعدة كل الشركات، بغض النظر عن الحجم أو الصناعة أو التعقيد."

يعد مجال البرمجيات واحدًا من أهم ثلاثة مجالات استثمارية تمارس فيها الشركات نشاطها، لذا فليس من المستغرب أن تحظى فكرة ترشيد التكاليف في مجال تكنولوجيا المعلومات باهتمام بالغ في جداول الأعمال على مستوى الإدارة والمستوى التنفيذي. وفي Crayon، تضمن مجموعة خدماتنا الشاملة جنبًا إلى جانب مع خبرتنا العالمية التي ساهم في تشكيلها أكثر من 420 مستشارًا في إدارة أصول البرمجيات وعددًا أكبر من خبراء الترخيص، قدرتنا على التعامل مع مختلف المتطلبات، وبناءً عليه يمكننا خدمة العملاء الموجودين في أي مكان في العالم إلى جانب خدمة مجموعة أكبر من ناشري البرمجيات.

تفتخر شركة Crayon بتصنيفها ضمن Gartner Magic Quadran ، إذ يعد التقرير مصدرًا ممتازًا ومفيدًا يساعد المؤسسات في اتخاذ قرارات مستنيرة عند اختيار شريك في مجال الخدمات المدارة لإدارة أصول البرمجيات.

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Gartner, Magic Quadrant للخدمات المدارة لإدارة أصول البرمجيات، 5 من سبتمبر 2023، Yoann Bianic وآخرون.

i Gartner®: Magic Quadrant للخدمات المدارة لإدارة أصول البرمجيات. المؤلفون: Yoann Bianic وStephen White وYolanda Harris وJaswant Kalay في 5 من سبتمبر 2023

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