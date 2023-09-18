تصنيف Crayon شركة رائدة ضمن Gartner® Magic Quadranttm‎ لعام 2023 للخدمات المدارة لإدارة أصول البرمجيات

تصنيف Crayon شركة رائدة ضمن Gartner® Magic Quadranttm لعام 2023 للخدمات المدارة لإدارة أصول البرمجيات
التاريخ
9/18/2023 2:19:23 PM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- صُنفت Crayon، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الابتكار وخدمات تكنولوجيا المعلومات، شركة رائدة في أحدث تقرير Gartner Magic Quadrant للخدمات المدارة لإدارة أصول البرمجياتi.
صرحت MeliMulholland، الرئيس التنفيذي لشركة Crayon، قائلة: "إن تصنيفي ضمن Leaders Quadrant شرف كبير لي". "ونحن نرى أن هذا الاحتفاء المذهل بنا هو دلالة واضحة على خبرة فريقنا العميقة في مجال توفير خدمات إدارة أصول البرمجيات، وقد اكتسبنا هذه الخبرة عن طريق وضع عملائنا على رأس أولوياتنا لأكثر من 20 عامًا، الأمر الذي ساهم في رسم معالم جلية لشركتنا الرائدة في المجال واضعين نصب أعيننا هدف مساعدة كل الشركات، بغض النظر عن الحجم أو الصناعة أو التعقيد."
يعد مجال البرمجيات واحدًا من أهم ثلاثة مجالات استثمارية تمارس فيها الشركات نشاطها، لذا فليس من المستغرب أن تحظى فكرة ترشيد التكاليف في مجال تكنولوجيا المعلومات باهتمام بالغ في جداول الأعمال على مستوى الإدارة والمستوى التنفيذي. وفي Crayon، تضمن مجموعة خدماتنا الشاملة جنبًا إلى جانب مع خبرتنا العالمية التي ساهم في تشكيلها أكثر من 420 مستشارًا في إدارة أصول البرمجيات وعددًا أكبر من خبراء الترخيص، قدرتنا على التعامل مع مختلف المتطلبات، وبناءً عليه يمكننا خدمة العملاء الموجودين في أي مكان في العالم إلى جانب خدمة مجموعة أكبر من ناشري البرمجيات.
تفتخر شركة Crayon بتصنيفها ضمن Gartner Magic Quadran ، إذ يعد التقرير مصدرًا ممتازًا ومفيدًا يساعد المؤسسات في اتخاذ قرارات مستنيرة عند اختيار شريك في مجال الخدمات المدارة لإدارة أصول البرمجيات.
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Gartner, Magic Quadrant للخدمات المدارة لإدارة أصول البرمجيات، 5 من سبتمبر 2023، Yoann Bianic وآخرون.
i Gartner®: Magic Quadrant للخدمات المدارة لإدارة أصول البرمجيات. المؤلفون: Yoann Bianic وStephen White وYolanda Harris وJaswant Kalay في 5 من سبتمبر 2023
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