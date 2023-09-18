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ميثولوجيا الطوفان

9/18/2023 2:16:58 PM
(MENAFN- Al Watan) ما أن تمر على مسامعنا كلمة ((فيضانات))، نتذكر الحدث الذي قضى على الحضارة الإنسانية برمتها!. في كتاب مختصر حضارات العالم ناقش الباحث شريف سامي الحقيقة التائهة والغامضة في عبق التاريخ عن قصة الطوفان العظيم.
المكان كل أرجاء البسيطة..
الزمان سبعة الآف سنة قبل الميلاد...
هدوء تام يغطي كوكب الأرض مع نهاية يوم طبيعي. وفي منتصف الليل أعطت الأرض إنذارها الأول، وبدأت السماء تلمع بالبرق وترجف بالرعد، والأرض تهتز وكأنها تميل من محورها. وحدثت الكارثة الكونية التي ربطتها الديانات والثقافات المتعاقبة بقصة نبي الله ((نوح)) عليه السلام. فنجد هذا الحدث محفورًا في ذاكرة العديد من الحضارات الإنسانية المختلفة. على سبيل المثال نجده في ملحمة ((جلجامش)) بلاد ما وراء النهرين، وفي قصص شعوب ((المايا)) و((الكيتشي)) في أمريكا الوسطى، كذلك في روايات قبائل ((كانياري)) في أمريكا الجنوبية، كذلك في الأساطير اليونانية والهندوسية والميثولوجيا الاسكندنافية.
والأهم من هذا السرد، وفي ليلة البارحة رأيت في المنام فتاه تحمل في يدها ملحمة روائية وهي تهمس لي وتقول إن هذه ((ملحمة الأخدود)) التي طمرها الطوفان العظيم. ثم بدأت بفتح الصفحات الأخيرة من هذه الملحمة وهي تقول عجبًا منكم يا أهل هذه المدينة، ألا تتعظون من الأمم التي سبقتم. أصبح الوادي العريض مطوق بالشوارع والمباني السكنية. ثم رمت بالملحمة من يدها بين يدي. ولم يتركني الفضول لمعرفة الفتاة ومن أين أتت. فسألتها: من أنتِ يا بنت؟
فقالت أتيتكم من مدينة ((درنة)) الليبية التي فقدت آلاف من البشر بسبب عدم وعيهم بخطر البناء في مجاري الأودية. ألا تعلمون أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول ((إياكم والجلوس في مجاري الأودية)).
عزاؤنا لإخواننا في ليبيا في مدينة ((درنة)) ونسأل الله أن يرفع عنهم البلاء ويحفظ وطننا الغالي من كل شر.

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