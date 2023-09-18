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قراءة قانونية لمنجزات تشريعية.. في ذكرى اليوم الوطني الثالث والتسعين

9/18/2023 2:16:58 PM
(MENAFN- Al Watan) بعد أيام قريبة وتحديدًا في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر تحل علينا ذكرى اليوم الوطني الثالث والتسعين وهي ذكرى غالية على قلوب الجميع، نستلهم من خلالها تضحيات عظيمة لمؤسس هذا الوطن الشامخ الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود -طيب الله ثراه-، ورجاله الأوفياء الذين ضربوا أصدق النماذج المشرفة لحب الوطن بوفائهم وتضحياتهم الراسخة في جبين التاريخ.
لقد تم توحيد القلوب في الوطن الواحد الذي يسع الجميع من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه تحت راية التوحيد، بميثاق دولة تفاخر بإنجازها المستمد من الشريعة الإسلامية جميع دول العالم، أعلن في ذلك اليوم أن الوطن بجميع أرجائه وطن المملكة العربية السعودية، وها هي شواهد ذكرى ثلاث و تسعون عاماً مضت على توحيد المملكة، عندما أصدر الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- في 17 جمادى الأولى 1351هـ، مرسوماً ملكياً بتوحيد كل أجزاء الدولة السعودية الحديثة تحت اسم المملكة العربية السعودية، واختار الملك عبدالعزيز يوم الخميس الموافق 21 جمادى الأولى من نفس العام الموافق 23 سبتمبر، 1932 يومًا لإعلان قيام المملكة العربية السعودية.
لقد شرف الله -سبحانه وتعالى- هذه البلاد بأن تكون أرضها المباركة مهبطًا للوحي، ومهداً للرسالة الإسلامية الخالدة، وقبلة للمسلمين، وميدانًا للتقدم والمعارف والريادة بمختلف المجالات، فحق لكل مواطن أن يفخر بمسيرة الإنجازات العظيمة بعد عون الله وتوفيقه وحق لكل مواطن أن يفخر ويعتز بقيادته الرشيدة، منذ أن وضع أُسس التنمية لحاضر الشعب ومستقبله الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود - طيب الله ثراه - وواصل أبناؤه البررة تحقيق الإنجازات المتواصلة دينيًا وقضائيًا وتشريعيًا وأمنيًا وسياسيًا واقتصاديًا وتعليميًا وصحيًا وبيئيًا وإنسانيًا وتقنيًا وتنمويًا في السعودية العظمى، لتجسد مسيرة الخير والتنمية المستدامة والرؤية المتميزة التي تتواصل في عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-.
نفخر ونعتز بقائد مسيرتنا مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي أحب شعبه وبادله الشعب حبًا وولاء وفاء وعرفانًا.. ونفخر ونعتز بسمو سيدي ولي العهد الأمين لدوره العظيم والحيوي في تحقيق منجزات رؤية المملكة 2030 بخطى تسابق الزمن، ونفخر ونعتز بجنودنا البواسل الذين سطروا ملاحم ستبقى في جبين التاريخ والأجيال القادمة رمزًا خالدًا للتضحية والإخلاص للدين ثم المليك والوطن.. يدافعون عن الوطن ويدحضون كل من تسول له نفسه التعدي على أي شبر من ثراه أو مقدراته أو مقدساته.. ونفخر ونعتز برجال أمننا في الداخل للأمن -بعد الله- حافظون، ونفخر بشعب بقلب واحد -متلاحم مع قيادته وإدراكهم المسؤولية الوطنية.. والطموح لتحقيق وطننا الغالي الريادة بمختلف الميادين.
ومن المناسب في الاحتفال بمناسبة اليوم الوطني في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر من كل عام والذي يتزامن في فترة متقاربة مع ذكرى اليوم العالمي للقانون الذي يصادف الثالث عشر من شهر سبتمبر من كل عام أن ننوه بالمنجزات القانونية السعودية ونوه بالدعم الكبير واللامحدود من القيادة الرشيدة أدام الله عزها من خلال ما تحقق ويتحقق من منجزات نوعية في المجال القانوني بفضل الله ثم بالدعم والعناية الكبيرة بتطوير المنظومة القانونية السعودية بمختلف مجالاتها، مشيرًا إلى أهمية التشريعات القضائية الأربعة التي أعلن عنها سمو ولي العهد -حفظه الله ورعاه - والتي سيكون لها انعكاس إيجابي في تطور المنظومة القانونية في المملكة من خلال نظام الأحوال الشخصية، ونظام المعاملات المدنية، ونظام الإثبات، ومشروع نظام العقوبات التعزيزية.
إن الأنظمة السعودية تستمد من أحكام الشريعة الإسلامية، فقد أكدت على هذه المرجعية المادة (السابعة) من النظام الأساسي للحكم بالنص الآتي: ((يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة))، وبما يواكب في الوقت نفسه متطلبات الحياة والتطورات المعاصرة، مع الأخذ بالمبادئ القانونية والمستجدات في المجال القانوني، وبما يراعي التزامات المملكة في المواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، وبما يحقق مستهدفات ورؤية المملكة 2030 التي جاءت لتصنع حاضر ومستقبلًا مشرقًا للوطن بسواعد أبناءه وبناته.
إن هذه المناسبة الوطنية ترسخ في وجدان كل مواطن ومقيم، أهمية المحافظة على أمن الوطن، والتذكير بأهمية ودور المواطن والمقيم في المحافظة على الأمن المجتمعي من خلال الالتزام بالأنظمة في المملكة لما لها من دور في تحقيق مبادئ الالتزام، وتحقيق العدل والنزاهة والمساواة والشفافية.
كما نشير إلى التطور الكبير في البيئة التشريعية الذي واكب برنامج رؤية السعودية 2030، والمتمثل في صدور أنظمة جديدة، وتحديث الكثير من الأنظمة الحالية، والعمل على إيجاد منظومة قانونية متكاملة في مختلف المجالات.
إن مناسبة ذكرى اليوم الوطني الثالث والتسعون تعد فرصة سانحة لاستحضار هذه المنجزات التشريعية النوعية والتطورات والمستجدات القانونية في المملكة، وأثرها المباشر في خدمة المواطنين والمقيمين.
كما أن العمل التشريعي في المملكة شهد ولا يزال يشهد تحديثًا وتطورًا ملموسًا ومتسارعًا أسهم في ترسيخ مبادئ العدالة وصيانة الحقوق واستقرارها، وفق أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في العمل القانوني والتشريعي.
وبهذه المناسبة الوطنية العزيزة، نجدها فرصة سانحة للتوجه بجزيل الشكر والتقدير والامتنان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله - على الدعم الكبير واللامحدود لكل ما يسهم في تطوير البيئة القانونية والعمل التشريعي والنظام القانوني في المملكة، امتدادًا واستكمالًا لمسيرة البنيان الراسخ والبناء التشريعي المتين منذ عهد المغفور له بإذن الله المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه- وأبنائه البررة وصولًا إلى هذا العهد الزاهر.
والله نسأل أن يديم على وطننا الشامخ قيادته الرشيدة، وأمنه، وأمانه، ونماءه، وازدهاره.

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