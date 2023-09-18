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إمارة منطقة جازان هيبة وسلاسة

9/18/2023 2:16:58 PM
(MENAFN- Al Watan) من الله -عز وجل- علينا بهذا الوطن الكريم المعطاء، وأعزنا الله بملوك وحكام فيهم الجود والكرم والعطاء والسخاء والحزم والعزم والنخوة والشجاعة.
كان الوطن هِجًرََا متفرقة وقرى متناثرة يسودها الخوف والوجل والجوع والتعب جمعها الله تحت لواء واحد بقيادة الملك الباني جلالة الملك عبدالعزيز الإمام ابن الإمام -طيب الله ثراه- أسسها ووحدها تحت راية التوحيد وأرسى دعائم الحكم فيها، وبنى مجدًا سليلاً ننعم برغد العيش فيه دائمًا وأبدًا بأمر الله، وخلف من بعده أبناؤه ملوك وأمراء على العهد والنهج، نهضوا بهذا الوطن إلى مصاف الدول العظمى حتى بات علم المملكة العربية السعودية يرفرف في جميع المحافل الدولية والعالمية.
أكملوا المسيرة بناء وتشييدًا وعلمًا وحضارة، وجعلوا الناس يغدقون في نعيم الخير والعلم والصحة والعافية والأمن والأمان.
اليوم نحن أمام صرح شامخ عظيم من صروح هذا الوطن المترامي الأطراف شمالا وجنوبًا وشرقًا وغربًا، إنها إمارة منطقة جازان إمارة شامخة في السماء بناء وبنيان على ساحل بحرها الأحمر في أمواجها رواحل تتلألأ جمالا وحبًا وكرمًا وسخاء هي الجبل والسهل والبحر.
إنها جازان فاتنة بحُلمها وحِلمها، موطن العلم والعلماء والأدب والأدباء والجود والعطاء والشجاعة والوفاء، إنها مدينة تزينت حروفها بنبضها النقي في صدور أبنائها وأمرائها وزوارها.. إنها مدينة الفل والكاذي رائحتهما من عبق طينتها إنها جيزان كما يحلو لأهلها وجازان، كما يحلو لعشاقها هي الزان الذي يشدو صفيره طربًا وشجنًا وفنًا وعذوبة.. إنها مدينة القضاة والعلماء وأرياب الأدب والفصاحة، كما تغنى بها شاعرها السنوسي:
‏جازان إني من هواك لشاكي
‏أفتنصتين لبلبل غناك
أصغى إلى همسات قلب طامحا
‏متوثب الإلهام والإدراك
اليوم يكتب حرفي عن إمارة المنطقة، إنها هيبة وسلاسة وقوة وإنصاف وإنسانية.. إنها تموج بشباب واعد فيهم الروح والانضباط والاستقامة والحماسة والحيوية والعلم والأدب والبساطة والمبادرة.. إنها إمارة في جوهرها روائح الأصالة الحاكمة قد زان وشاحها بأميرها المحبوب صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، الذي شد الرحال إليها امتثالا لخدمة دينة ومليكه ووطنه.
أتى إليها عاشقًا ومحبًا ونبراسًا وسراجًا وهاجًا ينير الحضارة والنهضة والتطوير والبناء والتشييد والعمران والاستثمار، حتى اكتمل الجمال وباتت جازان ثورة حضارية حديثة وركنًا اقتصاديًا مهمًا في وطني الحبيب، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير، محمد بن عبدالعزيز ال سعود، أميرًا وشاعرًا وأديب صمته هيبة ووقار، يجلس المواطن أمامه بكل راحة واطمئنان.
يستمع إليهم بإنصات وحكمة فيها الشمولية والإدراك.. عليه الهدوء حتى يكون الاستبشار بردًا وسلامًا وفرجًا وسرورًا في نبرة سمو الأمير خيرًا إن شاء الله.. إنها السلطة الإدارية الحاكمة التي يكون فيها الأمير نورًا ومنارة.. إنها الركن الأساسي للحاكم الإداري، التي يحتكم إليها الناس في أمور حياتهم، فيكون هذا الأمير هو ولي الأمر الذي يحتوى الجميع.. إنها الحياة التي لا تخلو من الأشياء التي تجعل الإنسان يذهب إليهم دون عناء، قلوبهم وأبوابهم مفتوحة هكذا من تاريخ قديم إلى عهدنا هذا وعهود قادمة.
إن الأنفس جبلت أن تجادل عن نفسها حتى أمام الله -سبحانه وتعالى: ((يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن نَّفْسِهَا وَتُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ)).. حفظ الله هذا الوطن وولاة أمرنا.

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