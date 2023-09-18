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نورة بنت عبدالرحمن ودورها في الحراك السياسي خلال استعادة الرياض

9/18/2023 2:16:58 PM
(MENAFN- Al Watan) تمتلك المملكة العربية السعودية أنموذجا رائدا في تمكين المرأة، أرسى دعائمه المغفور له المؤسس الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه، فالمرأة السعودية كانت وما زالت محل اهتمام وتقدير حكومتنا الرشيدة، وإحدى المحاور التي تتضمنها الخطط التنموية التي سعت من خلالها إلى تعزيز دور المرأة من كل مناحي الحياة، ومنحها حق المشاركة في صنع القرار، ومشاطرة الرجل في الشؤون السياسية والاجتماعية منذ عهد المؤسس –رحمه الله- حتى يومنا الحاضر.
وفي ذكرى اليوم الوطني الثالث والتسعين، لا بد أن نقف تقديرًا وإجلالًا لصناع التاريخ ورافعي راية المجد، فمن أبهى صور الاحتفال بذكرى اليوم الوطني الكبير في تاريخه وإنجازه هو إحياء ذكر مَن يستحق الذكر، خاصةً من نساء هذا الوطن المجيد، وتأتي في مقدمتهن الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الفيصل، شقيقة الملك المؤسس، وعزوته التي ينتخي باسمها، والتي كان لها التأثير العظيم والمباشر في تشكيل المشهد العام في أثناء استعادة ملك الآباء والأجداد على يد الملك الراحل عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، حيث لعبت دورا مؤثرا في صنع الأحداث، ومواكبة التطورات السياسية والاجتماعية خلال القرن العشرين.
نورة سيدة الجزيرة العربية الأولى
الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الفيصل، الأخت الشقيقة الكبرى للملك المؤسس -رحمه الله- والأقرب إليه، ولدت في مدينة الرياض عام 1292 هـ/1875 م، والدتها الأميرة سارة بنت أحمد بن محمد السديري، وتعلمت مبادئ القراءة والكتابة في زمن ندر فيه وجود نساء متعلمات، ولعل هذا هو أحد أسرار وعيها المبكر ورجاحة عقلها وسداد رأيها، حيث تمتعت الأميرة نورة بحكمة وحنكة، حتى قيل عنها إنها امرأة تحمل عقول أربعين رجل. تزوجت من الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فيصل، الملقب بـ((سعود الكبير))، وهو ابن عمها، وأنجبت منه الأمير محمد بن سعود، الملقب بـ((شقران))، والأميرة حصة، والأميرة الجوهرة.
نورة نخوة الملوك
كان الملك عبدالعزيز ينتخي باسم نورة في الحرب وهول المواقف الصعبة، خاصًة في أثناء معارك توحيد المملكة، قائًلا: ((أنا أخو نورة.. أنا أخو نورة)) أو ((أنا أخو الأنور معزي))، وهي كلمة سجلها التاريخ السعودي، لتطلق على آل سعود بشكل عام ((إخوان نورة))، حتى أضحى اسم ((نورة)) يحتل مركز الصدارة، ومن أكثر الأسماء شيوعا في المجتمع السعودي.
نورة صانعة المجد
اشتهرت الأميرة نورة بدورها الإيجابي ووقفاتها المشرفة مع أخيها الملك عبدالعزيز، فهي مُلهمته الأولى وكاتمة أسراره، وداعمته لاستعادة الرياض مرة أخرى، بعد سقوطها تحت حكم آل رشيد. في هذا الصدد، يذكر أحد المؤرخين المعاصرين أن الأميرة نورة كان لها الفضل في تشجيع أخيها، واستعادة همته بعدما أخفق مرتين في استعادة الرياض، وعاد إلى الكويت حزينًا، فدخلت عليه أخته نورة، قائلة: ((لا تندب حظك كالنساء.. إن خابت الأولى والثانية، فسوف تظفر في الثالثة. ابحث عن أسباب فشلك، ولا تكثر من إقامتك عند امرأتك أو في بيت أمك، فالرجال لم يخلقوا للراحة)). كذلك يذكر أن الملك عبدالعزيز دخل على أخته الأميرة نورة يومًا، وهي تأكل تمرًا، فناولته حبة تمر، وقالت: ((متى تستعيد تمور الأحساء؟))، فنفض يده، وكأن هذه العبارات زادت من حماسه وعزمه على المضي في طريق المجد، وتوحيد مملكته، وأدرك أن المجد لا يؤخذ بل ينتزع بالقوة، كما في قول المتنبي:
لا يُدرِكُ المَجدَ إلا سَيّدٌ فَطِنٌ
لِمَا يَشُقُّ عَلى السّاداتِ فَعّالُ
وبالفعل، نجح الملك المؤسس في استعادة ملك آبائه وأجداده بعد معركة الرياض في 1902 م، ويعد فتح الرياض الخطوة الأولى لتأسيس المملكة العربية السعودية. وبعد أن استتبت الأمور في نجد، أكملت الأميرة نورة دعمها ومساندتها لأخيها المؤسس، حيث أزاحت عن كاهله الكثير من المسؤوليات، وبرز دورها العظيم في كثير من جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية. ومن نماذج بروز دورها المؤثر أن الملك كان يعتمد عليها في تسيير أمور نساء العائلة، وحل مشاكل القصر الداخلية. كما تولت الإشراف على جميع ما يخص شؤون النساء في الدولة بشكل عام. أيضًا كانت المسؤولة عن بعض الأمور التي تتعلق ببعض القبائل ممن تربطهم بالأسرة المالكة روابط نسب أو قرابة. كما عهد إليها الملك مهمة استقبال ضيفات البلاد الأجنبيات، خاصة في مواسم الحج، فضًلا عن مبادراتها الخيرية الرائدة، حيث كانت الأميرة نورة تشفع عند الملك للكثير من المحتاجين وأصحاب القضايا، بصفتها المستشارة الأولى لشقيقها الملك المؤسس، وبقيت على هذا الحال حتى توفيت -رحمها الله تعالى- عن عمر يناهز السابعة والسبعين في 1368 هـ/1949 م.
وفي خطوة نابعة من الاعتزاز بالتاريخ الأصيل، وتخليدًا لذكرى صاحبة السيرة العطرة، وجه الملك عبدالله –رحمه الله- بإطلاق اسم الأميرة نورة بنت عبدالرحمن على إحدى أكبر الجامعات في المملكة العربية السعودية.
أيضًا من منطلق الرؤية العظيمة رؤية 2030، التي تستهدف خدمة الموروث الثقافي، وجه سمو ولي العهد بترميم قصر الأميرة نورة بنت عبدالرحمن على نفقته الخاصة، الذي عرف بقصر ((الشمسية))، الواقع في حي المربع بمدينة الرياض، والذي شهد الأحداث التاريخية التي غيرت مجرى التاريخ خلال القرن العشرين.

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