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169 عملية زراعة أعضاء بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام منذ بداية 2023

9/18/2023 2:16:58 PM
(MENAFN- Al Watan) أجرى تجمع الشرقية الصحي ممثلاً بمركز زراعة الأعضاء المتميز في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، منذ بداية العام الحالي 2023م، حتى نهاية شهر أغسطس الماضي، 169 عملية زراعة كبد وكلى، وذلك بالتزامن مع الأسبوع العالمي للتبرع بالأعضاء.
وأشار تجمع الشرقية الصحي إلى أن هذه العمليات شملت زراعة 125 عملية كلى، و 44 عملية كبد، لافتاً إلى الوعي الكبير من قبل الأشخاص في التبرع، سواء لأقاربهم أو معارفهم أو لوجه الله في ظل ما تقدمه حكومتنا الرشيدة "حفظها الله" من دعم وتوعية وتثقيف للتبرع.
وأبان التجمع أن مركز زراعة الأعضاء في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام حصل على عدة إسهامات دولية في مجال زراعة الأعضاء من بينها رئاسة الجمعية العربية لزراعة الكبد ورئاسة اللجنة السعودية لزراعة الكبد وكذلك رئاسة الجمعية السعودية لأمراض الكلى للأطفال.

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