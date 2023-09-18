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هيئة الترفيه تعلن عن فعالياتها لليوم الوطني الـ93

9/18/2023 2:16:58 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة العامة للترفيه اليوم، عن فعالياتها لليوم الوطني الـ93 في مختلف مناطق المملكة؛ لتجسد مظاهر الولاء والانتماء للوطن، الذي يتشارك أبناؤه الاحتفاء بماضيهم العريق وتطلعاتهم لمستقبل مزدهر.
وستشهد فعاليات اليوم الوطني الذي جاء هذا العام تحت شعار "نحلم ونحقق"، مجموعة من العروض، أبرزها عرض "نسابق الأحلام" للطائرات العسكرية والمدنية التي يتقدمها علم المملكة محلقًا في سماء العاصمة الرياض، والطائف، والباحة، وعسير، وتبوك يوم 23 سبتمبر الجاري، ويسبقه عرضٌ مماثلٌ فوق كورنيش جدة الشمالي يوم 20 سبتمبر، ويليه يوم 27 سبتمبر عرض آخر فوق كورنيش الخبر.
وتشارك في الفعالية جهات حكومية وخاصة، وهي: رئاسة الحرس الملكي، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة، والهيئة العامة للطيران المدني، وشركة مطارات، وشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، ونادي الطيران السعودي، والخطوط الجوية العربية السعودية، وطيران ناس، وهيئة الإذاعة والتلفزيون التي ستنقل العرض الرئيس في اليوم الوطني على الهواء مباشرة عبر قناة السعودية. كما يشمل العرض مسيرة عسكرية على امتداد أكثر من كيلومترًا تشارك فيها قطع وعربات عسكرية تتقدمها الخيول، إضافة إلى الفرق الموسيقية من رئاسة الحرس الملكي، ووزارة الحرس الوطني، والمديرية العامة لحرس الحدود؛ لتشكل فرصة لاستذكار منجزات الوطن التي تحققت خلال العقود السابقة. وتشارك وزارة الداخلية في احتفالات اليوم الوطني الـ93 أيضًا بتنظيم فعالية "عز الوطن2" بعد النجاح والإقبال الكبير الذي شهدته الفعالية العام الماضي، حيث سيتعرف الزوار على جهود الوزارة في بناء منظومتها الأمنية، وتطوير قدراتها وخدماتها، واستعراض الإنجازات الوطنية على المستوى الأمني، حيث تستمر الفعالية لمدة أربعة أيام من 21 حتى 24 سبتمبر الجاري في منطقة واجهة الرياض.
كما تنظم الهيئة العامة للترفيه عروض الألعاب النارية التي تنير سماء المملكة في أكثر من 15 موقعًا مختلفًا، وتتوزع مناطق المشاهدة ما بين بوليفارد رياض سيتي في الرياض، والبروميناد في جدة، ومتنزه الملك عبدالله في الدمام، وكورنيش الخبر الشمالي، ومتنزه الملك عبدالله البيئي في الأحساء، ومتنزه الملك عبدالله الوطني في بريدة.
وتشاهد الألعاب النارية أيضًا في أبها من حديقة السد بشارع الفن، وفي المدينة المنورة من حديقة الملك فهد المركزية، وفي حائل من متنزه السلام، وتبوك من حديقة النظيم المركزية، وفي الباحة من منتزه الأمير حسام، وفي سكاكا من حديقة أمانة الجوف، وفي جازان من ممشى طريق الكورنيش، وفي نجران من حديقة إسكان حي الجامعة، وفي الطائف بالقرب من منتزه الملك عبدالله، وفي عرعر من برج المياه. وفي حدث مميز هذا العام، تقام عروض الدرونز في سماء الرياض وتحديداً بالقرب من منطقة بوليفارد رياض سيتي يوم 23 سبتمبر في تمام الساعة التاسعة مساءً، حيث ستشكل لوحات وطنية بهذه المناسبة، تتصدرها صورة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصورة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما لله - ، وعلم المملكة.

MENAFN18092023000089011017ID1107091883

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