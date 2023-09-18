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زين السعودية ترتقي إلى تصنيف A ضمن مؤشر Msci Esg Index

9/18/2023 2:16:58 PM
(MENAFN- Al Watan) مرة جديدة تعزز "زين السعودية" تميزها في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في قطاع الاتصالات السعودي، بعد نيلها تصنيف (A)، ضمن مؤشر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (MSCI ESG Index) .
ويعكس ارتقاء "زين السعودية" من BBB خلال التصنيف الماضي إلى مستوى A، أهمية المبادرات والبرامج التي نفذتها "زين السعودية" في إطار الحفاظ على البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة الفعّالة لعملياتها التشغيلية والمالية والإدارية، حيث حرصت الشركة على تعميم هذه الثقافة من خلال مؤشرات أداء واضحة ضمن كافة إداراتها وأقسامها وعلى جميع المستويات.
وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية" المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر: " حصولنا على تصنيف (A)عبر مؤشر (MSCI ESG Index)، يعد ترجمة لاستراتيجيتنا للاستدامة ويعكس دورنا ومسؤوليتنا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية على مستوى المملكة ودعم تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في هذا الإطار، والتي تجلت مؤخراً على المستوى البيئي بإعلاننا عن تدشين أول شبكة من الجيل خامس (5G) خالية من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم بالشراكة مع شركة البحر الأحمر الدولية ، وكذلك على المستوى الاجتماعي عبر عدة شراكات من ضمنها شراكتنا مع برنامج الأمان الأسري ضمن مشروع "خط مساندة الطفل، بالإضافة إلى الشراكة مع وزارة الموارد البشرية لتدريب 50 ألف شاب وشابة من المملكة؛ في حين تجلت أبرز انجازاتنا في مجال الحوكمة عبر ممارساتنا المالية والإدراية المتميزة والتي أسهمت في تعزيز ربحيتنا ومكانتنا السوقية ". وتابع "تعكس هذه الترقية أيضاً تواءم استراتيجيتنا للاستدامة المؤسسية والمبادرات الناتجة عنها مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs)".
ويعد مؤشر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (MSCI ESG Index) أكبر مزود في العالم لمؤشرات البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) ويعتمد أكثر من 1500 مؤشر مصممة لمساعدة المستثمرين على تقييم أداء الاستثمارات في مجالات البيئة والمجتمع والحكومة، وتعزيز فعاليتها عبر تقارير وقياس الأداء في هذا الاطار.
تجدر الإشارة إلى أن "زين" حصلت على تصنيف متقدم في نطاق الإدارة (A-) مجالات التصدي لتغير المناخ، لمشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون "CDP" وهو التصنيف الخاص بعمليات الإفصاح عن الإجراءات المناخية، وذلك بعد أن نجحت في تلبية المعايير والمتطلبات الخاصة لـ"مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون"

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