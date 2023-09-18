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بسيولة 5 مليارات.. سوق الأسهم السعودية ينهي تعاملاته متراجعا 68 نقطة

9/18/2023 2:16:57 PM
(MENAFN- Al Watan) أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 68.11 نقطة ليقفل عند مستوى 11036.04 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.6 مليارات ريال.
وبلغت الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 204 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 41 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 176 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات أنابيب السعودية، و مجموعة صافولا، وأسمنت الجنوب، واللجين، وأمانة للتأمين الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ولاء، وعذيب للاتصالات، والأبحاث والإعلام، وأميانتيت، و بحر العرب الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.14% و 9.68% .
فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والباحة، وشمس، وأنعام القابضة، وأمريكانا هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وعذيب للاتصالات، والأهلي ، و اس تي سي هي الأكثر نشاطا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 502.09 نقطة ليقفل عند مستوى 22289.72 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 800 الف سهم.

MENAFN18092023000089011017ID1107091881

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