بسيولة 5 مليارات.. سوق الأسهم السعودية ينهي تعاملاته متراجعا 68 نقطة

بسيولة 5 مليارات.. سوق الأسهم السعودية ينهي تعاملاته متراجعا 68 نقطة
التاريخ
9/18/2023 2:16:57 PM
(MENAFN- Al Watan) أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 68.11 نقطة ليقفل عند مستوى 11036.04 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.6 مليارات ريال.
وبلغت الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 204 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 41 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 176 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات أنابيب السعودية، و مجموعة صافولا، وأسمنت الجنوب، واللجين، وأمانة للتأمين الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ولاء، وعذيب للاتصالات، والأبحاث والإعلام، وأميانتيت، و بحر العرب الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.14% و 9.68% .
فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والباحة، وشمس، وأنعام القابضة، وأمريكانا هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وعذيب للاتصالات، والأهلي ، و اس تي سي هي الأكثر نشاطا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 502.09 نقطة ليقفل عند مستوى 22289.72 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 800 الف سهم.
MENAFN18092023000089011017ID1107091881
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.