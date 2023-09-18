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التخصصي يحقق 98% في استطلاع عالمي حول السجل الصحي الإلكتروني

9/18/2023 2:16:57 PM
(MENAFN- Al Watan) حقق مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث نسبة 98% في استطلاع الرضا العالمي حول تطبيق وممارسات السجل الصحي الإلكتروني (EHR) لعام 2022، الذي أجرته كلاس للأبحاث "KLAS Research"، وشمل 291 مستشفى من جميع أنحاء العالم، وهو ما يعكس التزام "المستشفى بتقديم رعاية صحية عالية المستوى مدفوعة بتكنولوجيا متطورة ونظام سجلات صحية إلكتروني متقدم.
ويهدف الاستطلاع إلى تقديم بيانات ورؤى لتكنولوجيا المعلومات في مجال الرعاية الصحية، تعتمد على المسوحات المعيارية وبحث الممارسات وأثرها على جودة الرعاية الصحية، وذلك بالشراكة مع منظمات الرعاية الصحية، حيث جمع الاستطلاع تعليقات ما يزيد عن 240 ألف طبيب من جميع القارات حول تجربة السجلات الصحية الإلكترونية؛ بهدف تحويلها إلى رؤى قابلة للتنفيذ، يمكن للمؤسسات استخدامها لإحداث تقدم ملموس على صعيد الممارسات والأثر، مما يسهم في تحسين تجربة المريض.
وقال رئيس شؤون تقنية المعلومات الصحية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور أسامة السويلم: "نحن ملتزمون بالابتكار والرقمنة في الرعاية الصحية، وما حصلنا عليه من تقدير في استطلاع "KLAS" لا يعكس تفوقنا التكنولوجي فقط، بل أيضاً رغبتنا القوية للاستفادة من التكنولوجيا لقيادة التغيير الإيجابي في الرعاية الصحية ودعم سير العمل السريري وتحسين تجارب المرضى، حيث تقوم أنظمتنا بدور حيوي لضمان التكامل وإمكانية الوصول إلى البيانات".
وفي إطار تسليط الضوء على أفضل الممارسات العالمية في السجلات الصحية الإلكترونية (EHR)؛ استعرض مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث خلال الندوة السنوية التي تقيمها كلاس للأبحاث نموذجه التعاوني متعدد التخصصات والقابل للتشغيل البيني، والنهج الإستراتيجي الذي مكنه من الحصول على التقدير العالي؛ بهدف ترسيخ أفضل الممارسات وتحسين أداء ونتائج المنظمات الصحية الدولية المشاركة. ويُعد مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث من بين المستشفيات الأبرز عالمياً في تقديم الرعاية الصحية التخصصية، وصُنِّف مؤخراً في المركز الـ20 في قائمة أفضل مؤسسات الرعاية الصحية في العالم لعام 2023، والأول على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بحسب تصنيف براند فاينانس (Brand Finance).

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