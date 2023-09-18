Monday, 18 September 2023 10:33 GMT

ادرس في السعودية.. تعزيز التجربة في استقطاب الطلبة الدوليين

9/18/2023 2:16:57 PM
(MENAFN- Al Watan) شاركت جامعة الملك عبد العزيز في ملتقى ((ادرس في السعودية))، الذي تُنظمه وزارة التعليم للتعريف بمنصة ((ادرس في السعودية)) للطلاب الدوليين؛ في مبنى وزارة التعليم بالرياض، والذي يهدف إلى التواصل والتبادل الثقافي والأكاديمي بين السفارات، والمنظمات، والطلاب الدوليين، والجامعات السعودية، والمؤسسات التعليمية بالمملكة؛ لتكوين تواصل وتعاون دولي في مجال استقطاب وجذب الطلاب، والباحثين الدوليين من خلال تقديم معلومات شاملة حول البرامج الأكاديمية، والفرص التعليمية والبحثية.
واطلع وزير التعليم، يوسف بن أحمد البنيان، على جناح جامعة الملك عبدالعزيز المشارك في الملتقى، ورافق وزير التعليم، خلال زيارته جناح الجامعة، عدد من سفراء الدول المشاركة في الملتقى، وكان في استقبالهم نائب رئيس الجامعة، الدكتور عادل بن محمد أبو زنادة، وقدم نبذة عن المنح الدراسية بالحامعة والخدمات والبرامج والأنشطة المقدمة للطلاب الدوليين.
وحول الملتقى وأهدافه، أوضح عميد شؤون الطلاب، الدكتور مهند بن غازي عابد، أن المشاركة في الملتقى، ومن خلال حضور مميز لسفراء الدول أتاحت فرصة التعريف بالمستوى التعليمي والتخصصات العلمية، وما تقدمه الجامعة من برامج وخدمات للطلبة غير السعوديين من خلال برنامج المنح الدراسية، حيث تضم الجامعة أكثر من 90 جنسية، مشيرًا إلى أن الملتقى يسعى إلى تعزيز التواصل والتبادل الثقافي الدولي والتعاون الدولي في مجال استقطاب وجذب الطلاب، من خلال تقديم معلومات والتعريف بالبرامج التعليمية والبحثية وفرص قبول الطلبة الدوليين فيها.
كما يقدم الجناح صورة متكاملة عن الحياة الجامعية والتخصصات العلمية، والبرامج البحثية، والإمكانات التي تتمتع بها الجامعة من مرافق وخدمات وأنشطة طلابية متنوعة، حيث شمل الجناح على عرضٍ مرئي تعريفي باللغتين العربية والإنجليزية، وعرض لصفحة موقع الجامعة، كما يشمل مطبوعات عن البرامج الأكاديمية باللغتين العربية والإنجليزية.
وأضاف عميد شؤون الطلاب أن زيارة وزير التعليم تؤكد حرص ودعم الوزارة لبرامج المنح الدراسية، وحث الجامعات السعودية على التوسع في مجال الاستقطاب، حيث تشارك الجامعة بشكل سنوي في ملتقيات متنوعة منها تحت إشراف وزارة التعليمـ وأخرى بتنظيم من عدد من الجامعات، وتستهدف برامج المنح الدراسية داخل وخارج السعودية، والتي من شأنها أن تعزز الحضور الدولي المؤثر، ومد جسور التواصل مع المجتمع المحلي والعالمي.
والجامعة من خلال هذه المشاركات تبرز مكانتها على المستوى العالمي من خلال المراكز المتقدمة التي حققتها في التصنيفات العالمية والجوائز التي حصل عليها طلابها عالميًا في شتى المجالات العلمية والبحثية والابتكارية، وكذلك إبراز دورها المحوري والمهم في استقطاب الطلبة الدوليين، وترجمة أهداف وتطلعات وزارة التعليم.

MENAFN18092023000089011017ID1107091878

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث