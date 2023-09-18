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ضبط بدل ورتب عسكرية في محلات تجارية بالرياض

9/18/2023 2:16:57 PM
(MENAFN- Al Watan) ضبطت اللجنة الأمنية لمراقبة محلات بيع وخياطة الملابس العسكرية بمنطقة الرياض رتبًا وشعارات وأقمشة رسمية في محلات مخالفة لأنظمة وتعليمات وزارة الداخلية.
جاء ذلك خلال الجولات التفتيشية والرقابية التي تنفذها اللجنة بشكل مستمر بناءً على توجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة، لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
يذكر أن الجولات التفتيشية تنفذ بمشاركة مكتب العمل بمنطقة الرياض، وشرطة المنطقة، وأمانة المنطقة، وجوازات المنطقة، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة.

MENAFN18092023000089011017ID1107091877

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