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إيلون ماسك: سوروس يكره البشرية ويحاول تدمير حضارة الغرب

9/18/2023 2:16:57 PM
(MENAFN- Al Watan) صرح رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بأن الملياردير ورئيس مؤسسة "المجتمع المنفتح" جورج سوروس ملتزم تدمير الحضارة الغربية.
وكتب ماسك على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" منشورا يتهم فيه جورج سوروس بتصعيد أزمة الهجرة في جزيرة لامبيدوسا الإيطالية: "يبدو أن منظمة سوروس لا تريد أقل من تدمير الحضارة الغربية".
كما كتبت صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن مؤسسة سوروس تتعامل أيضا مع قضايا سلامة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.
وفي وقت سابق، قال ماسك إنه ينوي مقاضاة مؤسسة "المجتمع المنفتح" لوقف قمعهم لحرية التعبير.
ومعلوم أن بين ماسك وسوروس تاريخا طويلا من العداء، حيث نشر رجل الأعمال الشهير في شهر مايو تغريدة كتب فيها أن سوروس يكره البشرية جمعاء وشبهه بـ"ماغنيتو"، الشخصية الشريرة في سلسلة الكتب المصورة X-Men التي تدور حول الأبطال الخارقين المتحولين.
وتم تقييم أنشطة سوروس بشكل سلبي بسبب مضارباته المالية، فضلا عن سمعته الفاضحة، إذ اتهمت أمواله مرارا بتنظيم تغيير في السلطة هنا وهناك في عدد من الحكومات.
ولا ينكر الممول نفسه أن أمواله ساعدت، بشكل خاص، على تنفيذ "الثورة البرتقالية" في أوكرانيا عام 2004 و"الميدان الأوروبي" عام 2013، كما اتُهم في عدد من البلدان بالتدخل في شؤونها الداخلية.

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