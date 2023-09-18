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اجتماع خليجي - أمريكي يؤكد أهمية توطيد التنسيق المشترك

9/18/2023 2:16:57 PM
(MENAFN- Al Watan) شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، في الاجتماع الوزاري الخليجي الأمريكي المشترك، بحضور وزراء دول مجلس التعاون، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ78 بمدينة نيويورك.
وبحث الاجتماع سبل تعزيز وتطوير التعاون بين دول الخليج والولايات المتحدة بمختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
كما تطرق الاجتماع إلى أهمية توطيد التنسيق المشترك بما يعزز الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى استعراض جهود الجانبان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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