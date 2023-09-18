اجتماع خليجي - أمريكي يؤكد أهمية توطيد التنسيق المشترك

اجتماع خليجي - أمريكي يؤكد أهمية توطيد التنسيق المشترك
التاريخ
9/18/2023 2:16:57 PM
(MENAFN- Al Watan) شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، في الاجتماع الوزاري الخليجي الأمريكي المشترك، بحضور وزراء دول مجلس التعاون، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ78 بمدينة نيويورك.
وبحث الاجتماع سبل تعزيز وتطوير التعاون بين دول الخليج والولايات المتحدة بمختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
كما تطرق الاجتماع إلى أهمية توطيد التنسيق المشترك بما يعزز الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى استعراض جهود الجانبان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
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