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عبدالعزيز بن سلمان: وكالة الطاقة الدولية تحولت إلى ناشطة سياسية

9/18/2023 2:16:57 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان ،أن العالم سيمضي من أزمة طاقة لأخرى إذا لم يتم التخطيط الجيد لسلاسل الإمدادات.
وقال خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن أعمال مؤتمر البترول العالمي بعنوان "إمداد العالم بالطاقة بطريقة مسؤولة"، إنه على أسواق الطاقة العالمية التركيز على أمن الطاقة لأنه الركيزة الأولى لاستدامتها.
وأضاف: "لا نستهدف الأسعار بل الحد من تقلباتها وسلوك أوبك بلس لا يختلف عن بنك مركزي ومجموعة من البنوك المركزية".
ولفت وزير الطاقة إلى أن وكالة الطاقة الدولية انتقلت من جهة متوقعة للسوق إلى "ناشطة سياسية"، مشيرا إلى أن كل الأمور التي حذرت منها وكالة الطاقة الدولية لم تحدث.
وأشار الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إلى أنه يجب دعم تحول الطاقة، وهناك حاجة للشراكات لإنتاج الهيدروجين الأخضر والكهرباء بطريقة نظيفة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى مستوى 94.95 دولارا للبرميل.
وشهدت الأسعار ارتفاعا بالأسواق العالمية؛ مدعومة بتوقعات اتساع عجز المعروض في الربع الأخير من العام الحالي؛ بعدما مددت السعودية وروسيا تخفيضات الإنتاج، إضافة إلى تفاؤل بشأن تعافي الطلب في الصين والتي تعتبر أكبر مستورد عالمي للخام.
وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، في 5 سبتمبر الجاري، أن المملكة ستقوم بتمديد الخفض التطوعي، البالغ مليون برميل يومياً، الذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023م، وتم تمديده ليشمل شهري أغسطس وسبتمبر، لثلاثة شهورٍ أخرى، أي حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2023م.

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