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رفع مستوى الأمن الصحي بالأحساء

9/18/2023 2:16:57 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل محافظ الأحساء، الأمير سعود بن طلال بن بدر، بمكتبه بالمحافظة، رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الشرقي الصحي عصام المهيدب، وعددًا من أعضاء المجلس والرؤساء التنفيذيين، واستمع خلال اللقاء إلى مراحل إنجاز إستراتيجية التحول الصحي، والعديد من المشاريع الصحية.
وأكد أهمية الاهتمام بمؤشر رضا المستفيدين، وتقديم أرقى وأفضل خدمات الرعاية الصحية، لرفع جودة الحياة في إطار مستهدفات ((رؤية المملكة 2030))، مثمنًا دور وجهود العاملين في القطاع، وحرصهم على رفع مستوى الأمن الصحي.

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