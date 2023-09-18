توقعات بأمطار على معظم مناطق المملكة

توقعات بأمطار على معظم مناطق المملكة
التاريخ
9/18/2023 2:16:56 PM
(MENAFN- Al Watan) دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء حتى السبت المقبل.
وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات، ومناطق عسير وجازان والباحة. وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض لتشمل الخرج والأفلاج والسليل وحوطة بني تميم والحريق والمزاحمية والدوادمي والقويعية ووادي الدواسر وعفيف والرين، ومنطقة عسير.
وتشير التوقعات إلى هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة لتشمل العاصمة المقدسة والجموم والقنفذة والليث وخليص وبحرة والمويه والخرمة ورنية وتربة، ومناطق المدينة المنورة والشرقية ونجران، وأمطار خفيفة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق حائل والقصيم.
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