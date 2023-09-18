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توقعات بأمطار على معظم مناطق المملكة

9/18/2023 2:16:56 PM
(MENAFN- Al Watan) دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء حتى السبت المقبل.
وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات، ومناطق عسير وجازان والباحة. وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض لتشمل الخرج والأفلاج والسليل وحوطة بني تميم والحريق والمزاحمية والدوادمي والقويعية ووادي الدواسر وعفيف والرين، ومنطقة عسير.
وتشير التوقعات إلى هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة لتشمل العاصمة المقدسة والجموم والقنفذة والليث وخليص وبحرة والمويه والخرمة ورنية وتربة، ومناطق المدينة المنورة والشرقية ونجران، وأمطار خفيفة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق حائل والقصيم.

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