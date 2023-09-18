إنذار قوي

إنذار قوي
التاريخ
9/18/2023 2:16:56 PM
(MENAFN- Al Watan) ضرب الاتحاد مبكرا، وبعث رسالة لمنافسيه في دوري أبطال آسيا مفادها أنه قادم للمنافسة على اللقب لا لمجرد المشاركة، حيث أمطر شباك ضيفه أجمك الأوزبكي، وحسم نتيجة مواجهتهما التي شهدها ملعب إستاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، لحساب الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بدور المجموعات في البطولة القارية خلال الشوط الأول من اللقاء، بتسجيله 3 أهداف. وعمل مدربه البرتغالي نونو سانتو على إشراك عدد من البدلاء في الحصة الثانية، لينهي اللقاء متفوقا 3 /صفر. سجل للنمور هارون كمارا ((11))، ورمارينيو ((15، و42 ضربة جزاء))، ليعتلي العميد قمة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بينما بقي أجمك بلا نقاط.
- الاتحاد ضرب بقوة في الحصة الأولى
- رومارينيو واصل إبداعاته بهدفين
- كمارا افتتح التسجيل للنمور
- المعيوف يخرج بشباك نظيفة للمرة الـ24 آسيويا
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