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إنذار قوي

9/18/2023 2:16:56 PM
(MENAFN- Al Watan) ضرب الاتحاد مبكرا، وبعث رسالة لمنافسيه في دوري أبطال آسيا مفادها أنه قادم للمنافسة على اللقب لا لمجرد المشاركة، حيث أمطر شباك ضيفه أجمك الأوزبكي، وحسم نتيجة مواجهتهما التي شهدها ملعب إستاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، لحساب الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بدور المجموعات في البطولة القارية خلال الشوط الأول من اللقاء، بتسجيله 3 أهداف. وعمل مدربه البرتغالي نونو سانتو على إشراك عدد من البدلاء في الحصة الثانية، لينهي اللقاء متفوقا 3 /صفر. سجل للنمور هارون كمارا ((11))، ورمارينيو ((15، و42 ضربة جزاء))، ليعتلي العميد قمة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بينما بقي أجمك بلا نقاط.
- الاتحاد ضرب بقوة في الحصة الأولى
- رومارينيو واصل إبداعاته بهدفين
- كمارا افتتح التسجيل للنمور
- المعيوف يخرج بشباك نظيفة للمرة الـ24 آسيويا

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