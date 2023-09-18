عملية إطلاق نار تستهدف سيارة للمستوطنين في غور الأردن

عملية إطلاق نار تستهدف سيارة للمستوطنين في غور الأردن
التاريخ
9/18/2023 2:14:01 PM
(MENAFN- Palestine News Network )
اريحا /PNN/ قالت وسائل إعلام "إسرائيلية"، اليوم الإثنين18/9/2023م" إن عملية إطلاق نار وقعت في منطقة غور الأردن
شمال شرق الضفة الغربية".
وبحسب قناة ريشت كان "الإسرائيلية"، فإن مسلحين فلسطينيين
أطلقوا النار من
سيارة مسرعة تجاه
مركبة للمستوطنين في منطقة الأغوار، زاعمة
أن العملية لم تسفر عن وقوع إصابات.
واوضحت القناة ان قوات من جيش الاحتلال قامت بعملية تمشيط في غور الأردن بعد أنباء عن سماع إطلاق نار من داخل قرية فصايل تجاه تقاطع تومر موضحة انه لا يوجد أضرار مادية أو بشري.
واضافت انه وخلال عمليات التمشيط تم العثور على طلقتين ناريتين ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه الطلقات من العملية الجديدة أم من عملية قديمة
MENAFN18092023000205011050ID1107091835
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