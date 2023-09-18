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عملية إطلاق نار تستهدف سيارة للمستوطنين في غور الأردن

9/18/2023 2:14:01 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) اريحا /PNN/ قالت وسائل إعلام "إسرائيلية"، اليوم الإثنين18/9/2023م" إن عملية إطلاق نار وقعت في منطقة غور الأردن
شمال شرق الضفة الغربية".

وبحسب قناة ريشت كان "الإسرائيلية"، فإن مسلحين فلسطينيين
أطلقوا النار من
سيارة مسرعة تجاه
مركبة للمستوطنين في منطقة الأغوار، زاعمة
أن العملية لم تسفر عن وقوع إصابات.

واوضحت القناة ان قوات من جيش الاحتلال قامت بعملية تمشيط في غور الأردن بعد أنباء عن سماع إطلاق نار من داخل قرية فصايل تجاه تقاطع تومر موضحة انه لا يوجد أضرار مادية أو بشري.

واضافت انه وخلال عمليات التمشيط تم العثور على طلقتين ناريتين ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه الطلقات من العملية الجديدة أم من عملية قديمة


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