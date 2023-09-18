ارتفاع مؤشر تسجيل الشركات بنسبة 44% والمصانع 55% خلال الشهر الماضي

وأشار تقرير صادر عن الوزارة اليوم الإثنين،

إلى

أن عدد المصانع سجل ارتفاعا بنسبة 55.6% مقارنة مع الشهر السابق، وذات النسبة مقارنة مع الشهر المقابل لعام 2022، توزعت على عدة مجالات من الصناعات التحويلية.

الشركات الجديدة

وسجلت الوزارة 288 شركة جديدة برأسمال إجمالي وصل إلى 28.3 مليون دولار بنسبة ارتفاع 44.7% مقارنة بالشهر السابق 4.7% مقارنة بالشهر المناظر من العام 2022، في حين سجل رأس المال (المصرح به عند التسجيل) لهذه الشركات ارتفاعا بنسبة 112.8% مقارنة مع الشهر السابق، فيما انخفض بنسبة 41.2% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

السجل التجاري

سجلت الوزارة 536 تاجراً جديداً، شكلت الإناث 5.6% من إجمالي المسجلين في السجل التجاري، بنسبة ارتفاع 25.8% بالشهر السابق، وسجل هذا العدد انخفاضا بنسبة 10.1% بالمقارنة مع شهر كانون ثاني من عام 2022.

وعلى صعيد المحافظات، احتلت محافظة الخليل المرتبة الأولى من حيث عدد التجار الجدد المسجلين في السجل التجاري بنسبة وصلت إلى 26.9%، تلتها محافظة نابلس بنسبة 18.7%، ثم محافظة طوباس بنسبة 13.2% خلال شهر اَب 2023.

شهادات المنشأ

صادقت الوزارة خلال شهر آب على 202 شهادة منشأ لمحافظات الضفة الغربية بقيمة 10.50 مليون دولار، حيث ارتفعت قيمة شهادات المنشأ بنسبة 2.9% لشهر اَب 2023 مقارنة بالشهر السابق، مقابل انخفاض هذه القيمة بنسبة 22.2% مع الشهر المناظر 2022، كما سجلت شهادات المنشأ خلال هذا الشهر ارتفاعاً بنسبة 7.4% مقارنة بالشهر السابق، كما ارتفع هذا العدد بنسبة 13.5% مقارنة مع الشهر المناظر من العام 2022.



ومن حيث أهم السلع المصدرة التي تم رصدها من خلال شهادات المنشأ التي صادقت عليها وزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر اَب 2023، فقد ساهمت صادرات منتجات الحجر والرخام بالحصة الأكبر من حيث العدد، وذلك بنسبة 33.7%، تلتها صادرات منتجات الزراعية بنسبة بلغت 23.8%، ومن حيث القيمة جاءت مساهمة صادرات المنتجات المعدنية في المقام الأول بنسبة 47.2%، وصادرات المنتجات الغذائية في المقام الثاني بنسبة 15.6% من مجمل القيمة.

رخص الاستيراد

أصدرت الوزارة 3,704 رخصة استيراد خلال شهر آب، لمواد وسلع مختلفة، وبقيمة إجمالية بلغت 209 مليون دولار، بنسبة ارتفاع 10.3% مقارنة بالشهر السابق، كما ارتفع هذا العدد بنسبة 6.2% مقارنة مع الشهر المناظر من العام 2022، كما شهدت قيمة رخص الاستيراد انخفاضا بنسبة 32.0% مقارنة بالشهر السابق، فيما ارتفعت هذه القيمة بنسبة 37.4% مقارنة مع الشهر المناظر 2022.

حقوق الملكية الفكرية

قامت الإدارة العامة للملكية الفكرية بإيداع 252 علامة تجارية لدى الوزارة من أجل تسجيلها، كما تم تسجيل 84 علامة تجارية جديدة، فيما تم تجديد 113 علامة تجارية بعد مرور أكثر من سبع سنوات على تسجيلها، وعلى صعيد آخر تم إيداع 17 رسوم صناعية جديدة، فيما تم تسجيل 2 رسوم صناعية جديدة، فيما تم إيداع 2 براءة اختراع.



من ناحية أخرى، تم تحصيل ما قيمة 219.4 ألف شيقل كإيرادات خدمات الملكية الفكرية خلال شهر آب بنسبة ارتفاع 0.9% مقارنة مع الشهر السابق، وبنسبة 1.7% مقارنة الشهر المناظر من عام 2022.

خدمات اللامركزية



سجلت عدة خدمات اللامركزية خلال شهر اَب ارتفاعا بنسبة 8.8% مقارنة بالشهر السابق، حيث قامت الوزارة بتقديم 3,810 خدمة لامركزية من خلال مديرياتها الفرعية.