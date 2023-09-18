Monday, 18 September 2023 06:13 GMT

الكشف عن موقف فينيسيوس من ديربي مدريد

9/18/2023 10:11:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تلقى الإيطالي كارلو نشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، نبأ غير سار بشأن إصابة البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم الميرنجي.
ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن برنامج فينيسيوس للتعافي من إصابته العضلية يسير بشكل جيد، لكن عودة اللاعب إلى المباريات لا تزال غير قريبة.
وأشارت إلى أن فينيسيوس لن يتواجد بشكل مؤكد في مباراة يونيون برلين هذا الأسبوع بدوري أبطال أوروبا، كما أن لحاقه بديربي مدريد في الليجا، خلال الأسبوع المقبل، شبه مستحيل.
وأوضحت أن أنشيلوتي سيخسر فينيسيوس لمدة 10 أيام أخرى على الأقل، وهذه الفترة قد تمتد إلى أسبوعين، بسبب خوف النادي من خطر تعرضه لانتكاسة جديدة.
وذكرت أن موعد فينيسيوس قد يكون أمام جيرونا يوم 30 من الشهر الجاري بالليجا أو ضد نابولي يوم 3 من الشهر المقبل بدوري أبطال أوروبا.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN18092023000208011052ID1107090988

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث