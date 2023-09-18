حفل مشترك بين روبي وأحمد سعد الشهر المقبل

حفل مشترك بين روبي وأحمد سعد الشهر المقبل
التاريخ
9/18/2023 10:11:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يقيم الفنان أحمد سعد وروبي حفلاً مشتركاً في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، يوم 18 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ويأتي الحفل ضمن موسم حفلات شتاء 2023-2024، وبعد نجاح حفلهما الأخير بإحدى الجامعات الخاصة.
وسيؤدي الثنائي الكثير من الأغاني، لأحمد سعد مثل "إيه اليوم الحلو ده"، و"سايرينا يا دنيا"، و"عليكي عيون"، و"اختياراتي مدمرة حياتي"، ولروبي مثل "ليه بيداري"، و"حتة تانية"، و"قلبي بلاستيك"، وغيرها.
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