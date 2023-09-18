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حفل مشترك بين روبي وأحمد سعد الشهر المقبل

9/18/2023 10:11:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يقيم الفنان أحمد سعد وروبي حفلاً مشتركاً في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، يوم 18 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ويأتي الحفل ضمن موسم حفلات شتاء 2023-2024، وبعد نجاح حفلهما الأخير بإحدى الجامعات الخاصة.
وسيؤدي الثنائي الكثير من الأغاني، لأحمد سعد مثل "إيه اليوم الحلو ده"، و"سايرينا يا دنيا"، و"عليكي عيون"، و"اختياراتي مدمرة حياتي"، ولروبي مثل "ليه بيداري"، و"حتة تانية"، و"قلبي بلاستيك"، وغيرها.

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