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برنامج تعاون بين بترا وجامعة الزرقاء

9/18/2023 10:11:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وقعت شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار ووكالة الأنباء الأردنية، اليوم الاثنين، برنامج تعاون لتعزيز المهارات الفنية والمهنية والرقمية لدى طلبة وخريجي كلية الإعلام بجامعة الزرقاء، لزيادة فرصهم في إيجاد وظائف في سوق العمل المحلية والإقليمية.
وقع البرنامج عن الوكالة مديرها العام الزميلة فيروز مبيضين، وعن الشركة رئيس مجلس إدارتها الدكتور محمود أبو شعيرة، بحضور رئيس الجامعة الدكتور نضال الرمحي، وعميد كلية الإعلام الدكتور أمجد صفوري، وعدد من مدراء المديريات في الوكالة.

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