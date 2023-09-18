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أنشيلوتي يكشف عدد انتصاراته مع ريال مدريد

9/18/2023 10:11:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - احتفل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، بتحقيق إنجاز مميز مع الميرينجي، أمس الأحد، عقب الانتصار على ريال سوسيداد بنتيجة (2-1)، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياجو برنابيو.
ونشر أنشيلوتي على حسابه الرسمي بموقع "إكس" صورا من المباراة، وكتب عليها: "أمس كان يوما سعيدا، بسبب تحقيق انتصار جديد ومهم".
وتابع: "(هذا) بالإضافة للوصول إلى 173 انتصارا، كمدرب لأفضل ناد في العالم.. يحيا مدريد.. شكرا لكم جميعا".
وتقدم سوسيداد في مباراة الأمس بهدف أحرزه أندير بارينتشيا، في الدقيقة 4.
وتمكن الريال من تعديل النتيجة عن طريق فيدي فالفيردي، بالدقيقة 46، ثم أضاف خوسيلو الهدف الثاني للميرينجي، في الدقيقة 60.
واستعاد الفريق الملكي بهذا الانتصار صدارة الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة، بفارق نقطتين أمام غريمه برشلونة، بينما توقف رصيد سوسيداد عند 6 نقاط في المركز 11.

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