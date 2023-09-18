وزيرة التنمية تستقبل وفدًا فلسطينيًا
التاريخ
9/18/2023 10:11:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - بحثت وزيرة التنمية الإجتماعية وفاء بني مصطفى، لدى لقائها ،اليوم الاثنين، وفدًا من وزارة التنمية الإجتماعية الفلسطينية، برئاسة وكيل الوزارة عصام خميس، سبل تعزيز آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين.
وقالت بني مصطفى، إن اللقاء يؤكد متانة العلاقات، وأواصر الأخوة الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وأعربت عن أستعداد الوزارة، لتقديم أشكال الدعم كافة إلى الشعب الفلسطيني الشقيق، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية، مشيرًة إلى استمرار التعاون المشترك في الجوانب كافة، خصوصًا المتعلقة بالحماية الإجتماعية.
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