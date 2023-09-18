انطلاق صفقة تبادل السجناء بين واشنطن وطهران بوساطة قطرية
التاريخ
9/18/2023 10:11:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - دخلت الصفقة الإيرانية - الأميركية، التي تشمل إفراجاً متبادلاً عن سجناء وتحرير أرصدة إيرانية مجمّدة، حيز التنفيذ اليوم (الاثنين).
وحطت طائرة قطرية في إيران لنقل السجناء الأميركيين الخمسة المشمولين في صفقة، في وقت أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين رسمياً وصول الأموال المفرج عنها (ستة مليارات دولار) إلى حسابات بنكية إيرانية محددة.
الشرق الأوسط
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