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انطلاق صفقة تبادل السجناء بين واشنطن وطهران بوساطة قطرية

9/18/2023 10:11:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دخلت الصفقة الإيرانية - الأميركية، التي تشمل إفراجاً متبادلاً عن سجناء وتحرير أرصدة إيرانية مجمّدة، حيز التنفيذ اليوم (الاثنين).
وحطت طائرة قطرية في إيران لنقل السجناء الأميركيين الخمسة المشمولين في صفقة، في وقت أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين رسمياً وصول الأموال المفرج عنها (ستة مليارات دولار) إلى حسابات بنكية إيرانية محددة.

الشرق الأوسط

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