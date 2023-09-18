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مقتل أحد قادة حركة «طالبان» الباكستانية في وادي سوات

9/18/2023 10:11:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الشرطة الباكستانية مقتل قائد بارز لحركة ((طالبان)) الباكستانية في عملية قادتها الاستخبارات الباكستانية في وادي سوات، شمال غربي محافظة خيبر بختونخوا.


وقالت الشرطة الباكستانية إن ناي محمد عمر - المقرَّب من زعيم حركة ((طالبان)) الباكستانية السابق الملا فضل الله - قُتل في عملية مشتركة للشرطة الباكستانية والقوات العسكرية المنتشرة في المنطقة.

الشرق الأوسط

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