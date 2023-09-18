مقتل أحد قادة حركة «طالبان» الباكستانية في وادي سوات

مقتل أحد قادة حركة «طالبان» الباكستانية في وادي سوات
التاريخ
9/18/2023 10:11:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أعلنت الشرطة الباكستانية مقتل قائد بارز لحركة ((طالبان)) الباكستانية في عملية قادتها الاستخبارات الباكستانية في وادي سوات، شمال غربي محافظة خيبر بختونخوا.
وقالت الشرطة الباكستانية إن ناي محمد عمر - المقرَّب من زعيم حركة ((طالبان)) الباكستانية السابق الملا فضل الله - قُتل في عملية مشتركة للشرطة الباكستانية والقوات العسكرية المنتشرة في المنطقة.
الشرق الأوسط
MENAFN18092023000208011052ID1107090979
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.