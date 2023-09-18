إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال قرية جلبون

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال قرية جلبون
التاريخ
9/18/2023 10:11:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق، اليوم الإثنين، بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية جلبون شمال شرق جنين، وإطلاق قنابل الغاز.
وأفاد رئيس المجلس القروي ابراهيم أبو الرب لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وسيرت آلياتها في شوارعها، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين الفلسطينيين والمنازل، ما أدى لإصابة العديد منهم بحالات اختناق.
وأضاف أن تلك القوات نصبت نقاطا عسكرية على أسطح المنازل وداهمت محلات تجارية، واستولت على تسجيلات لـ"كاميرات المراقبة" وحاصرت حيا في البلدة ومنعت المواطنين الفلسطينيين الخروج أو الدخول منه .
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