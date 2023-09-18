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إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال قرية جلبون

9/18/2023 10:11:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق، اليوم الإثنين، بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية جلبون شمال شرق جنين، وإطلاق قنابل الغاز.


وأفاد رئيس المجلس القروي ابراهيم أبو الرب لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وسيرت آلياتها في شوارعها، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين الفلسطينيين والمنازل، ما أدى لإصابة العديد منهم بحالات اختناق.


وأضاف أن تلك القوات نصبت نقاطا عسكرية على أسطح المنازل وداهمت محلات تجارية، واستولت على تسجيلات لـ"كاميرات المراقبة" وحاصرت حيا في البلدة ومنعت المواطنين الفلسطينيين الخروج أو الدخول منه .

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