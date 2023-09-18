أستراليا: 3 جرحى بعملية طعن داخل جامعة



ونُقلت طالبتان تبلغان من العمر 20 عاماً إلى المستشفى حالة إحداهما خطيرة والأخرى مستقرة، بعد الهجوم الذي وقع نحو الساعة الثالثة عصراً (قرب الخامسة صباحاً بتوقيت غرينيتش) في الجامعة الأسترالية الوطنية في كانبيرا.



ووفق وكالة الصحافة الفرنسية أفادت شرطة منطقة العاصمة الأسترالية بأن الهجوم طال أيضاً رجلاً يبلغ من العمر 34 عاماً تعرّض لجروح طفيفة لم تستدع نقله إلى المستشفى.



وأُوقِف رجل يبلغ 24 عاماً لكن من دون توجيه اتهامات إليه بعد. وقد أوضحت الشرطة أن الموقوف ليس طالباً في الجامعة على الأغلب و((لم يُحدَّد دافع محدد للحادثة)) بعد.

الشرق الأوسط