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عرض عالمي بمسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان الجونة السينمائي

9/18/2023 10:11:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشف مهرجان الجونة السينمائي خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل دورته السادسة، التي تقام في الفترة من ١٣ إلى ٢٠ أكتوبر، عن مشاركة 21 فيلما بمسابقة الأفلام القصيرة، منها خمسة أفلام في عرضها العالمي الأول وهي ((60 جنيه))، ((أطلق النار على البطيخ))،((حتى نلتقي))، ((ربيع يوم عادي))، ((الماء الأسود)).
كما يشارك بالمسابقة أربعة أفلام في عرضها الدولي الأول، وهي:((251))، ((أخيرًا، اليوم الموعود))،((لا تبكِ يا غابريال))،((هزة)) بالإضافة إلى فيلم التحريك ((الأراضي الرمادية)).

صدى البلد


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