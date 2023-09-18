عرض عالمي بمسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان الجونة السينمائي

عرض عالمي بمسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان الجونة السينمائي
التاريخ
9/18/2023 10:11:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشف مهرجان الجونة السينمائي خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل دورته السادسة، التي تقام في الفترة من ١٣ إلى ٢٠ أكتوبر، عن مشاركة 21 فيلما بمسابقة الأفلام القصيرة، منها خمسة أفلام في عرضها العالمي الأول وهي ((60 جنيه))، ((أطلق النار على البطيخ))،((حتى نلتقي))، ((ربيع يوم عادي))، ((الماء الأسود)).
كما يشارك بالمسابقة أربعة أفلام في عرضها الدولي الأول، وهي:((251))، ((أخيرًا، اليوم الموعود))،((لا تبكِ يا غابريال))،((هزة)) بالإضافة إلى فيلم التحريك ((الأراضي الرمادية)).
صدى البلد
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