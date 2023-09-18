خلال 24 ساعة .. الموت يُفجع نجمان ويغيب آخر في الوسط الفني العربي

خلال 24 ساعة .. الموت يُفجع نجمان ويغيب آخر في الوسط الفني العربي
التاريخ
9/18/2023 10:11:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- صدم الوسط الفني في مصر أمس بخبر وفاة الفنان أشرف مصيلحي عن عمر ناهز 49 عامًا، بعد صراع مرير مع مرض السرطان استمر لأكثر من عامين.
وفي نفس السياق، أعلنت الصفحة الرسمية للفنان المصري محمد فؤاد مساء الأحد عن وفاة شقيقه عبد الحميد فؤاد.
وفي حادثة مأساوية أخرى، فقد فُجِع المطرب السوري وديع الشيخ صباح اليوم بوفاة والده، مما أدى إلى اعلانه إلغاء جميع حفلاته حتى إشعار آخر.
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