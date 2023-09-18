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خلال 24 ساعة .. الموت يُفجع نجمان ويغيب آخر في الوسط الفني العربي

9/18/2023 10:11:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- صدم الوسط الفني في مصر أمس بخبر وفاة الفنان أشرف مصيلحي عن عمر ناهز 49 عامًا، بعد صراع مرير مع مرض السرطان استمر لأكثر من عامين.
وفي نفس السياق، أعلنت الصفحة الرسمية للفنان المصري محمد فؤاد مساء الأحد عن وفاة شقيقه عبد الحميد فؤاد.
وفي حادثة مأساوية أخرى، فقد فُجِع المطرب السوري وديع الشيخ صباح اليوم بوفاة والده، مما أدى إلى اعلانه إلغاء جميع حفلاته حتى إشعار آخر.

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