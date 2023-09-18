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روسيا والصين ستبنيان مجمعا لشحن النفط بقيمة 686 مليون دولار

9/18/2023 10:11:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال صندوق روس كونغرس، اليوم الاثنين، إن شركة "يونايتد أويل آند غاس كيميكال" الروسية، وشركة شان يوان الصينية للتنمية الصناعية، اتفقتا على ضخ استثمارات مشتركة بقيمة 5 مليارات يوان (686 مليون دولار) لبناء مجمع لشحن النفط في أقصى شرق روسيا.


وسيسهل المجمع تصدير النفط الروسي إلى الصين في ظل توسع موسكو في بنيتها التحتية لتنويع صادرات السلع صوب الشرق بعيدا عن أوروبا التي تعتبرها روسيا في الوقت الراهن "غير صديقة" على الصعيد السياسي.


ووُقعت اتفاقية تمويل المشروع الأسبوع الماضي في مدينة فلاديفوستوك الواقعة أقصى شرق روسيا خلال منتدى اقتصادي.

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