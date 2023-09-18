أسعار القمح المحلي الروسي عند أدنى مستوى منذ يوليو

وشهدت أكبر دولة مصدرة للقمح في العالم موسمين من الحصاد الوفير على التوالي، ما ساعد على خفض الأسعار العالمية التي ارتفعت بعد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

ورغم الجهود التي يبذلها المسؤولون لدعم الأسعار المحلية، فإن وفرة محصول القمح أدى إلى تراجع الأسعار في ما يسمى بالمنطقة ذات التربة السوداء.

