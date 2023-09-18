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أسعار القمح المحلي الروسي عند أدنى مستوى منذ يوليو

9/18/2023 10:11:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار القمح في واحدة من المناطق الرئيسة لزراعة الحبوب في روسيا، إلى أدنى مستوى لها منذ يوليو الماضي، حيث ينتظر المصدرون والمستهلكون المحليون تراجع الأسعار بشكل أكبر بسبب زيادة الإمدادات.

وشهدت أكبر دولة مصدرة للقمح في العالم موسمين من الحصاد الوفير على التوالي، ما ساعد على خفض الأسعار العالمية التي ارتفعت بعد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.
ورغم الجهود التي يبذلها المسؤولون لدعم الأسعار المحلية، فإن وفرة محصول القمح أدى إلى تراجع الأسعار في ما يسمى بالمنطقة ذات التربة السوداء.

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