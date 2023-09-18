«ريلاينس» في محادثات أولية لشراء «ديزني ستار»

قالت مصادر مطلعة إن شركة «والت ديزني» أجرت محادثات أولية مع المشترين المحتملين لوحدة أعمال البث والتلفزيون في الهند، ومنها شركة «ريلاينس إندستريز ليمتد» المملوكة للملياردير الهندي موكيش أمباني.

وأضافت المصادر أن شركة الترفيه الأمريكية العملاقة ناقشت مجموعة من الخيارات مع المشترين المحتملين، لبيع حصتها بالكامل في شركة «ديزني ستار» التلفزيونية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتدرس شركة «ديزني» خيارات استراتيجية للشركة، بما في ذلك البيع المباشر أو إنشاء مشروع مشترك بين باراماونت جلوبال وريلاينس، حسبما أفادت بلومبرج نيوز في يوليو الماضي، بعد أن فقدت الوحدة الهندية حقوق البث المباشر لبطولة دوري الكريكيت الهندي الممتاز لصالح شركة «فياكوم 18 ميديا».

وقد تواصلت شركة «ديزني» مع شركة «ريلاينس» بشأن إمكانية شراء حصة في الشركة، حسبما قال مصدر مطلع في ذلك الوقت.