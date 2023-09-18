«ريلاينس» في محادثات أولية لشراء «ديزني ستار»

«ريلاينس» في محادثات أولية لشراء «ديزني ستار»
التاريخ
9/18/2023 10:00:10 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
قالت مصادر مطلعة إن شركة «والت ديزني» أجرت محادثات أولية مع المشترين المحتملين لوحدة أعمال البث والتلفزيون في الهند، ومنها شركة «ريلاينس إندستريز ليمتد» المملوكة للملياردير الهندي موكيش أمباني.
وأضافت المصادر أن شركة الترفيه الأمريكية العملاقة ناقشت مجموعة من الخيارات مع المشترين المحتملين، لبيع حصتها بالكامل في شركة «ديزني ستار» التلفزيونية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وتدرس شركة «ديزني» خيارات استراتيجية للشركة، بما في ذلك البيع المباشر أو إنشاء مشروع مشترك بين باراماونت جلوبال وريلاينس، حسبما أفادت بلومبرج نيوز في يوليو الماضي، بعد أن فقدت الوحدة الهندية حقوق البث المباشر لبطولة دوري الكريكيت الهندي الممتاز لصالح شركة «فياكوم 18 ميديا».
وقد تواصلت شركة «ديزني» مع شركة «ريلاينس» بشأن إمكانية شراء حصة في الشركة، حسبما قال مصدر مطلع في ذلك الوقت.
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