1.4 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية في مستهل الأسبوع

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 1.4 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم، مع تصدر "العالمية القابضة" و"الإمارات دبي الوطني" التداولات.

وتوزعت السيولة بواقع 1.1 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و305.6 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 319.5 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 21.4 ألف صفقة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.54 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.859 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و684.9 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" عند مستوى 9518.81 نقطة، فيما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" عند مستوى 9817.04 نقطة، بينما ارتفع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.12% إلى مستوى 4048.42 نقطة.

واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة في سوق أبوظبي بنحو 207.4 مليون درهم وأغلق عند 403.7 درهم، تلاه "ملتيبلاي" بنحو 157.5 مليون درهم وأقفل عند 4.03 درهم، ثم "ألف ظبي" جاذباً 125.9 مليون درهم ليقفل عند 20.16 درهم رابحاً نحو 0.5%.

وفي سوق دبي، تصدر "الإمارات دبي الوطني" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 68.3 مليون درهم ووصل إلى مستوى 17.3 درهما، تلاه "إعمار العقارية" جاذباً نحو 50.4 مليون درهم ليغلق عند 7.05 درهم، ثم "الخليج للملاحة" بسيولة 36.7 مليون درهم ليقفل عند 7.26 درهم.