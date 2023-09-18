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توقعات متضاربة لأداء الأسهم الأمريكية.. ومورجان ستانلي يصدم الجميع

9/18/2023 9:25:46 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تحولت توقعات المستثمرين في الفترة الحالية، إلى مزيد من التشاؤم تجاه الأصول الخطرة في 2024، وذلك بعد أن أدى النمو الاقتصادي القوي إلى ارتفاع الأسهم الأسبوع الماضي، بحسب مايكل ويلسون، المحلل الاستراتيجي لدى «مورغان ستانلي».

استمر ويلسون في نظرته التشاؤمية للأسهم في 2023، رغم ارتفاع مؤشر «إس آند بي 500» نحو 16 %، وقال إن هناك جدلاً متنامياً بين العملاء حول ما إذا كان الاقتصاد قد تجنب الركود بشكل نهائي، أم أن وقوعه تأجل إلى 2024.

وقال ويلسون في مذكرة: «أغلب من تحدثنا معهم من المستثمرين، هم من المعسكر المؤيد لتأجل حدوث الركود، ورأيهم أن 2024 يبدو عاماً أكثر تحدياً للأصول الخطرة، مقارنة بعام 2023».

وكان ارتفاع الأسهم الأمريكية في 2023، مدفوعاً برهانات بلوغ ذروة أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي الذي تجاوز التوقعات، قد خالف توقعات حدوث هبوط في العام الجاري.

ورفع مجموعة من المحللين الاستراتيجيين، ومنهم مانيش كابرا من «سوسيتيه جنرال»، وغريغ باوتل من «بي إن بي باريبا»، في الآونة الأخيرة، توقعاتهم لمؤشر «إس آند بي 500» بنهاية العام. في حين لا يزال أحدث توقع لويلسون، يشير إلى هبوط المؤشر بأكثر من 10 % بنهاية العام.

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