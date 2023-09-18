توقعات متضاربة لأداء الأسهم الأمريكية.. ومورجان ستانلي يصدم الجميع

توقعات متضاربة لأداء الأسهم الأمريكية.. ومورجان ستانلي يصدم الجميع
التاريخ
9/18/2023 9:25:46 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
تحولت توقعات المستثمرين في الفترة الحالية، إلى مزيد من التشاؤم تجاه الأصول الخطرة في 2024، وذلك بعد أن أدى النمو الاقتصادي القوي إلى ارتفاع الأسهم الأسبوع الماضي، بحسب مايكل ويلسون، المحلل الاستراتيجي لدى «مورغان ستانلي».
استمر ويلسون في نظرته التشاؤمية للأسهم في 2023، رغم ارتفاع مؤشر «إس آند بي 500» نحو 16 %، وقال إن هناك جدلاً متنامياً بين العملاء حول ما إذا كان الاقتصاد قد تجنب الركود بشكل نهائي، أم أن وقوعه تأجل إلى 2024.
وقال ويلسون في مذكرة: «أغلب من تحدثنا معهم من المستثمرين، هم من المعسكر المؤيد لتأجل حدوث الركود، ورأيهم أن 2024 يبدو عاماً أكثر تحدياً للأصول الخطرة، مقارنة بعام 2023».
وكان ارتفاع الأسهم الأمريكية في 2023، مدفوعاً برهانات بلوغ ذروة أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي الذي تجاوز التوقعات، قد خالف توقعات حدوث هبوط في العام الجاري.
ورفع مجموعة من المحللين الاستراتيجيين، ومنهم مانيش كابرا من «سوسيتيه جنرال»، وغريغ باوتل من «بي إن بي باريبا»، في الآونة الأخيرة، توقعاتهم لمؤشر «إس آند بي 500» بنهاية العام. في حين لا يزال أحدث توقع لويلسون، يشير إلى هبوط المؤشر بأكثر من 10 % بنهاية العام.
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