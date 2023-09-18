«العاصمة الإدارية» في مصر تدرس طرح 10% من أسهمها

تخطط شركة «العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية» في مصر، لطرح نسبة 5 إلى 10% من أسهمها في البورصة، خلال النصف الأول من العام المقبل، بحسب خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، في مقابلة مع «اقتصاد الشرق».

وعيّنت الشركة، في مارس 2022، بنك الاستثمار «سي آي كابيتال» مستشاراً لطرح أسهم شركات تابعة لها تعمل بمجالي الكهرباء والإدارة في بورصة مصر.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد قال في أغسطس 2021 إن شركة «العاصمة الإدارية» قد تُطرح في البورصة المصرية في اكتتاب عام قياسيّ خلال عامين، مشيراً إلى أن الشركة تمتلك أصولاً سائلة بقيمة 100 مليار جنيه، وأصولاً تحت الإدارة تتراوح بين 3 و4 تريليونات جنيه، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وتوقع خالد عباس أن يتم الإعلان عن عدد من الاتفاقات مع مستثمرين خليجيين قبل نهاية العام لتطوير مشاريع في العاصمة الإدارية، حيث يجري العمل على الانتهاء من مخطط المرحلتين الثانية والثالثة.

ولفت إلى أن المرحلة الثانية تتضمن منطقة صناعية؛ «ولدينا طلبات من مطوّرين صناعيين على مساحات تتجاوز مليون متر مربع»، كاشفاً عن وجود 3 طلبات من شركات محلية كبرى متخصصة بالتطوير الصناعي؛ «كما أننا بصدد توقيع اتفاقية مع شركة إماراتية لتطوير منطقة صناعية على مساحة 1000 فدان»؛ كما أفصح عباس.