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مجلس الوزراء يعتمد مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للإنعقاد للدور العادي الثاني 31 أكتوبر المقبل

9/18/2023 9:22:00 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للإنعقاد للدور العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر يوم الثلاثاء الموافق ٣١-١٠-٢٠٢٣ وقرر رفعه إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله.

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