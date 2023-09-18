مجلس الوزراء يعتمد مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للإنعقاد للدور العادي الثاني 31 أكتوبر المقبل

مجلس الوزراء يعتمد مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للإنعقاد للدور العادي الثاني 31 أكتوبر المقبل
التاريخ
9/18/2023 9:22:00 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للإنعقاد للدور العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر يوم الثلاثاء الموافق ٣١-١٠-٢٠٢٣ وقرر رفعه إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله.
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