افتتاح خط القطار المركزي الرابع لموسكو في العاصمة الروسية

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- B2Press Online PR Service) يمتد خط القطار المركزي الرابع لموسكو حتى 86 كم، وصرحت الجهات المسؤولة بأنه الخط الأطول على الإطلاق بين جميع موسكو المركزية القطاعات. ومن الأهمية بمكان توفير قطار موسكو تجربة سفر مريحة للركاب، كما أنه يحد من عدد المركبات على الطرق السريعة.
دبي- تم إطلاق خط القطار المركزي الرابع لموسكو (MCD-4). ويقطع الخط الجديد العاصمة الروسية من الغرب إلى الشرق، ويربط بين سبع محطات سكك حديدية مركزية في المدينة. كما يقدم الخط الآن عشرات الخدمات الجديدة؛ مع تجربة سفر أسرع وراحة أفضل وبمقابل أقل.
افتُتح الخط الجديد بعد أقل من شهر من إطلاق خط القطار المركزي الثالث لموسكو، حيث يمتد لمسافة 86 كم وقد أصبح بذلك أطول خط في نظام النقل السريع حتى الآن. يتمتع الخط الجديد بـ36 محطة مع 38 خيار اتصال بمترو أنفاق موسكو والخط المركزي لقطار موسكو. ولكونه الخط ذا البنية التحتية الأحدث من بين جميع الخطوط الأربعة، فستتوفر في الخط الرابع محطتان إضافيتان قريبًا. هذا وقد باتت نسبة 67% من إجمالي المحطات البالغ عددها (24) محطة بمثابة مراكز نقل مركزية في موسكو، فضلًا عن تلبيتها لأعلى معايير أنظمة التنقل الحضرية.
تجربة سفر مريحة للركاب
ستكون الفترة الزمنية لتعاقب قطارات الخط المركزي الرابع لموسكو هي 5.5 دقائق خلال ساعات الذروة، وبفضل نظام التعريفة الجديد، فقد خُفّضت التكلفة 3 مرات، من 200 إلى 65 روبل. وبفضل نظام حجز التذاكر المتطور في موسكو، والحائز على جوائز تذاكر النقل في عامي 2020 و2021، فيمكن للركاب الوصول إلى مترو الأنفاق وخط موسكو وخطوط القطارات المركزية الأخرى في غضون 90 و120 دقيقة على بعض المسارات.
سيؤثر إطلاق الخط المركزي الرابع بشكل ملحوظ على نظام التنقل بأكمله في موسكو. ستشهد خطوط مترو الأنفاق المجاورة انخفاضًا بنسبة 9% في حركة المرور، كما سينخفض تكدس المركبات على الطرق السريعة.
"أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعمدة موسكو سيرغي سوبيانين خطًا آخر. يربط خط القطار المركزي الرابع لموسكو بين أكثر من 20 منطقة في موسكو و4 مدن داخل ضواحي العاصمة. صرح، ماكسيم ليكسوتوف، رئيس إدارة النقل وتطوير البنية التحتية للنقل البري في روسيا: "نتوقع أنه بحلول نهاية عام 2023، سيستخدم هذا الخط من 260-270 ألف شخص يوميًا مع احتساب طاقة إضافية لعدة سنوات قادمة".
حول خط القطار المركزي لموسكو
يعد خط القطار المركزي لموسكو واحدًا من أكثر مشاريع التنقل الحضري طموحًا في روسيا والعالم، وساهم بدوره في خلق مجال سلس على صعيد التنقل البري في مدينة موسكو. حيث تم إطلاق الخط الأول والثاني بتاريخ 21 نوفمبر 2019. استغرق المشروع فترة قياسية تقدر بعامين حتى تم إطلاقه. سافر أكثر من 600 مليون شخص عبر خطوط قطارات موسكو منذ إطلاقها. وتزخر العاصمة، في 2023، بعدة مشاريع تنقل ضخمة جديدة. أطلق (الخط الدائري الكبير) بكامل طاقته في فصل الربيع - ويعد أطول خط مترو في العالم - وفي 17 أغسطس، تم إطلاق خط القطار المركزي الثالث لموسكو.
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