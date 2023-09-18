"محظوظ" يتوج المليونير الـ 62 في السحوبات رقم 146

(MENAFN
- Ewings) 17 سبتمبر 2023، دبي، الإمارات العربية المتحدة: في نسخته التي تحمل الرقم 146، توج "محظوظ"، السحب الأسبوعي الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي قدم منذ إطلاق عملياته الجوائز النقدية الأكبر والأكثر انتظاماً، المليونير الـ 62. وشهدت السحوبات فوز 731 مشاركاً بجوائز نقدية بلغت قيمتها الإجمالية 1,379,000 درهم.
هذا الأسبوع لم يتمكن أي مشارك من الفوز بالجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 20 مليون درهم، إنما فاز 14 مشارك بالجائزة الثانية التي تبلغ قيمتها 200 ألف درهم إماراتي بعد مطابقة أربعة من أصل الأرقام الخمسة الفائزة وهي 22، 27، 36، 43، 47 ليحصل كل منهم على مبلغ 14,285 درهم إماراتي. كما فاز 716 مشاركاً بـمبلغ 250 درهم لكل منهم بعد مطابقتهم لثلاثة أرقام.
وضمن هيكلة سحوبات "محظوظ"، حيث يصبح أحد سعداء الحظ مليونيراً مضموناً أسبوعياً، شهدت السحوبات التي تحمل الرقم 146 تتويج م د شاهين الذي يحمل رقم هوية السحب 38225819، بجائزة القرعة المضمونة التي تبلغ قيمتها 1 مليون درهم.
يمكن المشاركة في سحوبات "محظوظ" عبر شراء عبوة مياه واحدة مقابل 35 درهم للدخول في السحوبات الأسبوعية التي تتألف من السحب الكبير لفرصة الفوز بالجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 20 مليون درهم، وسحب القرعة الأسبوعي في حلته الجديدة، والذي يقدم جائزة مضمونة بقيمة 1 مليون درهم لفائز محظوظ كل أسبوع بالإضافة لجوائز أخرى من الفئة الثانية والثالثة.
يلتزم "محظوظ" بتغيير حياة الناس للأفضل، وذلك من خلال منحهم الرخاء وراحة البال.
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